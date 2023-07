Temptation Island, Mirko intraprendente con Greta, Perla velenosa: ma non era ciò che desiderava? [VIDEO]

Gossip TV

La terza puntata di Temptation Island ha mostrato Mirko avvicinarsi alla tentatrice Greta, tra la perplessità e le battutine velenose di Perla, la sua fidanzata. Ma Perla è davvero così disinteressata o sta finalmente realizzando che Mirko si sta guardando intorno?

Durante la terza puntata di Temptation Island si sono verificati interessanti sviluppi per la coppia formata da Mirko e Perla: dopo che, nella scorsa puntata, il ragazzo ha visto l'atteggiamento disinvolto della fidanzata nei confronti di uno dei tentatori, ha deciso di lasciarsi andare e di provare a mettersi in gioco. Così nel primo pinnettu della puntata, Perla si trova ad assistere alla vicinanza di Mirko verso Greta, una delle tentatrici. La loro complicità aumenta di video in video, al punto che Perla esplode: il risveglio dall'apatia del suo ragazzo la porta a rinnegare la loro storia. Ma non desiderava che Mirko imparasse a reagire?

Temptation Island, i desideri di Perla si avverano: Mirko diventa intraprendente...con Greta!

Nel pinnettu, Perla assiste ai primi avvicinamenti tra Mirko e Greta, una delle tentatrici: la fidanzata non si risparmia e definisce "ridicolo" l'atteggiamento del fidanzato. Per Perla, gli approcci di Mirko con la tentatrice sono palesemente finti, tanto che non può fare a meno di dichiarare che, al contrario di Mirko, tra lei e Igor c'è della vera complicità:

"Non come questi giochetti da morti che fanno loro due. Ridicolo"

Tuttavia, al falò delle fidanzate, la ragazza riceve dal conduttore Filippo Bisciglia la notizia che per lei ci sono almeno due video e ciò che vede la manda su tutte le furie: Mirko e Greta continuano a flirtare liberamente, scherzando e diventando sempre più complici, tanto che Mirko afferma che "finalmente non mi sento in colpa di quello che sono, mi sento meglio, più forte" ed è in quel momento che Perla non può non sentirsi tradita e umiliata. Lontana dal falò, confida alle altre fidanzate che Mirko è stata la rovina della sua vita:

"Ho rinunciato a tutto per lui, mi sono sacrificata, lui è stato la rovina della mia vita, ho messo lui al primo posto e mi sono ritrovata con niente. Pezzo di m****. Io stavo benissimo, inseguendo i miei obiettivi, ma mi sono ritrovata con un c****. Non riconosco la persona con cui sto da 5 anni, 5 anni di convivenza buttati così."

A nulla valgono le parole delle altre fidanzate per cercare di placarla: Perla è oramai decisa a farla pagare al suo fidanzato. La ragazza continua a ripetere di aver rinunciato a tutto per lui e questa frustrazione la spingerà ad avvicinarsi di più a Igor. Eppure, la ragazza aveva scritto al programma lamentandosi dell'apatia di Mirko e della sua mancanza di intraprendenza. I suoi desideri sembrano essersi realizzati, ma con una controindicazione importante: Mirko sta prendendo consapevolezza di sé stesso e oltre all'apatia potrebbe risvegliarsi presto il desiderio di essere libero. La loro storia sembra essere diventata una trappola per entrambi: da un lato Mirko sente di essere continuamente sminuito - e Perla non si trattiene dal commentare negativamente anche aspetti della loro intimità con i tentatori -, dall'altro Perla, invece, è talmente frustrata e stanca di doversi impegnare che approfitta della libertà data dal programma per godersi una vita a cui - è più che evidente - ha rinunciato a malincuore, come sottolinea a Igor:

"Lui è stato una rovina per la mia vita, gli sono servita a livello lavorativo e personale, gli sono stata dietro da sempre. Fondamentalmente, mi ha rovinato la vita."

