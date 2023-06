Temptation Island, gesto furioso di Mirko dopo la confessione di Perla: "Mi spegne a livello intimo!" [VIDEO]

Gossip TV

Mirko e Perla sono stati l'ultima coppia di Temptation Island a essere presentata e nella prima puntata del reality hanno dato spettacolo: dopo una confessione scottante della ragazza, Mirko si è lasciato andare a un gesto furioso! Ecco cosa è successo!

La prima puntata di Temptation Island ha già fatto nascere meme e battutine, vincendo nella gara di ascolti di lunedì 26 giugno. Il reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia è tornato dopo un anno di pausa e l'attesa è valsa la pena, dato che già nella prima puntata la maggior parte delle coppie sono andate in crisi e ci sono stati numerosi momenti che già fanno parlare sul web.

Temptation Island, Perla contro Mirko: "Apatico, voglio un po' di fuego"

Oltre alla crisi tra Gabriela e Giuseppe, con quest'ultimo che si è avvicinato alla tentatrice Roberta, anche un'altra coppia ha dato i primi segni di instabilità nel programma. Parliamo della settima e ultima coppia annunciata, quella formata da Mirko e Perla. La ragazza aveva rivelato di aver scritto lei al programma perché il suo fidanzato non le dava stimoli e la loro relazione era diventata apatica e priva di passione.

Durante il primo pinnettu per Mirko, il ragazzo è stato umiliato dalle parole della fidanzata che, circondata dai tentatori, non ha potuto fare a meno di criticare il ragazzo, dichiarando che anche nella sfera intima...il fuoco si è spento! Le parole di Perla feriscono Mirko in profondità, soprattutto, quando vede la fidanzata chiedere un massaggio ai piedi a uno dei tentatori. La ragazza prosegue, continuando a umiliare il fidanzato, sempre più allibito:

"Il problema è che è diventato apatico, non prende iniziativa. Quelle cose che organizzo io poi ci divertiamo, mi porta a spegnermi anche a livello intimo. Ma non perché non fa nulla, ma manca lo stimolo iniziale, prende l'iniziativa, ma è sempre la stessa cosa: sul divano e io mi scoccio. Io gli ho sempre detto che la mia paura più grande è provare noia e se succede io divento dubbiosa, perché non è come se mi avessi messo le corna, ma è la base. Voglio un po' di fuego! Oh, chi me lo fa un massaggio ai piedi?"

Mirko non riesce a credere a ciò che vede, soprattutto, quando vede Perla incitare il tentatore che le sta facendo il massaggio a continuare, non limitando gli apprezzamenti. Alla fine del video il ragazzo è furioso, tanto che all'uscita del pinnettu scaglia con violenza una bottiglia d'acqua. Gli altri fidanzati cercano di consolarlo, dicendogli che non è qualcosa che si merita, ma Mirko sembra davvero furioso:

"Mi dice che sono apatico, ma perché non mi chiede perché sono diventato così? Io all'inizio organizzavo, ma a lei non piaceva mai niente, perciò, poi ho detto organizza tu. Io mi facevo il problema a parlare con le single e lei dopo un giorno si fa fare un massaggio ai piedi? Quando poi le dà fastidio anche se le do una pacca sul c***? Non pensa che mi possa dispiacere se lui la tocca?"

Scopri le ultime news su Temptation Island