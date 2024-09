Temptation Island, Millie e Michele sono la settima coppia dell'edizione: il video di presentazione

Gossip TV

Il settimanale Chi ha svelato l'identità della settima coppia della nuova edizione di Temptation Island: si tratta di Millie e Michele. Conosciamoli meglio, ora che anche i canali ufficiali della trasmissione hanno condiviso il loro video di presentazione!

Questa volta a svelare in anteprima il nome degli ultimi protagonisti della nuova edizione di Temptation Island è il settimanale Chi: in un lungo articolo dedicato ai segreti della trasmissione Fascino, Maria De Filippi racconta i retroscena del programma campione di ascolti nell'estate di Canale5 e per l'occasione sono state presentate tutte le coppie che metteranno alla prova i loro sentimenti nel reality condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Chi svela la settima coppia dell'edizione: conosciamo Millie e Michele

In attesa del video di presentazione dai canali ufficiali della trasmissione, Chi ha svelato in anteprima il nome della settima coppia del docu-reality delle tentazioni.

La settima coppia è formata da Millie e Michele: lei ha 25 anni ed è - come riporta il settimanale - una lashmaker e hostess, fidanzata con Michele, 28 anni, commerciante. Entrambi sono di Rimini e stanno insieme da 1 anno e 10 mesi, ma non sono ancora pronti per la convivenza.

A quanto pare hanno deciso di mettere alla prova il loro sentimento per "alcune divergenze". Sul settimanale, infatti, si legge che Millie è estroversa, ma non per questo propensa al tradimento, mentre Michele non sembra convinto che il modo di comportarsi della fidanzata sia totalmente sincero e privo di malizia:

"Lei, hostess e lashmaker, si dice molto estroversa, ma non per questo portata al tradimento; lui, commerciante nel settore dell'abbigliamento, ritiene che quelli di lui non siano atteggiamenti consoni a una ragazza fidanzata"

Millie, nel video di presentazione, svela che è lei ad aver scritto a Temptation Island:

"Ho scritto io a Temptation perché sono stufa, mi giudica per il mio carattere allegro e solare: stai sempre con altri ragazzi, qualsiasi cosa che faccio è sbagliata."

Anche Michele le fa eco e rivela che in passato Millie ha avuto una storia con un suo amico e che anche per questo non riesce a fidarsi di lei!

Temptation Island, ecco tutte le coppie che parteciperanno alla nuova edizione

Temptation Island ripartirà da martedì, 10 settembre, su Canale5 con una nuova edizione, dopo che la precedente, conclusasi a fine luglio, ha registrato un boom di ascolti ed è tra le edizioni più viste degli ultimi anni. Filippo Bisciglia è pronto a tornare per raccontare il viaggio nei sentimenti delle 7 coppie che si metteranno alla prova con tentatori e tentatrici.

Di questi ultimi, al momento, non è stata ancora rivelata l'identità, ma secondo recenti indiscrezioni svelate dal giornalista Lorenzo Pugnaloni, tra loro potrebbero esserci diversi ex volti dei programmi di Canale5. Nulla di nuovo, visto che nell'ultima edizione uno dei tentatori, Carlo Marini, era stato corteggiatore a Uomini e Donne durante il trono di Manuela Carriero.

Le 7 coppie che parteciperanno al reality delle tentazioni sono Valerio Palma e Diandra Pecchioli, Fabio Mascaro e Sara El Moudden, Titty Scialò e Antonio Maietta, Mirco e Giulia, Alfred Ekhator e Anna Acciardi e Federica e Alfonso.

Scopri le ultime news su Temptation Island