Temptation Island, Martina parla del bacio di Raul: "Non mi sono affatto stupita, perché io lo conosco"

Martina De Ioannon, reduce dalla sua partecipazione alla recente edizione di Temptation Island, ha commentato il bacio tra il suo ex Raul Dumitras e l'ex tentatrice Nicole Belloni.

Il giovane romano si è immortalato nei giorni scorsi in un locale con Nicole, una delle tentatrice del docu-reality di Canale 5. Un video inaspettato in cui Raul si bacia appassionatamente con la ragazza alla quale ha fatto anche una dedica per il compleanno. Non è ancora confermato che ci sia una relazione ufficiale ma sicuramente l'imprenditore romano ha archiviato la sua storia d'amore con Martina, la quale, nel mentre, sembra aver interrotto la sua frequentazione con Carlo Marini, il single conosciuto nel villaggio.

“Come ho reagito dopo aver visto Raul che baciava la tentatrice? Ragazzi io non mi sono affatto stupita, perché io lo conosco. Ecco perché ho fatto la scelta giusta. Stavo solo aspettando. Come mai non ci siamo chiariti fuori? Ci sta, però non è successo. Non mi è venuto, lo conosco meglio di voi e a me non è venuto di farlo. Poi ci sta che qualcuno mi giudichi, ma non solo delle clip a Temptation Island che mi possono definire come persona. E va bene anche se uno si schiera dalla parte di Raul.