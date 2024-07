Temptation Island, Marco Maddaloni si sbilancia sulle coppie: "Alessia smonta Lino su tutto, scommetto che Raul..."

Gossip TV

ll campione sportivo ed ex concorrente del Grande Fratello, Marco Maddaloni, commenta la terza puntata di Temptation Island 2024 ironizzando sulle dinamiche delle coppie ancora in gioco.

Ieri, giovedì 11 luglio 2024, su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di Temptation Island. A dire la sua è arrivato il campione sportivo Marco Maddaloni che, divertito, ha commentato sui social la disperazione di Raul Dumitras e il percorso della coppia formata da Lino Giuliano e Alessia Pascarella.

Marco Maddaloni si sbottona su Raul e Lino

La terza puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena. Tra i protagonisti assoluti Raul Dumitras, sempre più disperato per il comportamento assunto dalla sua fidanzata Martina De Ioannon nei confronti del single Carlo, e Lino Giuliano, che si è scontrato duramente con la tentatrice Maika. A commentare il percorso delle due coppie ancora in gioco nel docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ci ha pensato Marco Maddaloni, che ha iniziato con Raul:

Non lo vedo così tranquillo a Raul. Io mi sono giocato una quota, prima che finisce il programma Raul rompe il computer del falò...lo rompe lo rompe [...] Un pò mi dispiace vederlo così, dai Raul per il momento non ha fatto nulla è solo un'amicizia (riferendosi all'avvicinamento tra Martina e il tentatore Carlo). I complimenti comunque vanno sempre al montaggio, numeri uno.

Dopo aver commentato la crisi di Raul, che dopo aver visto i filmati nel pinnettu riguardanti la sua fidanzata Martina si è lasciato andare a un duro sfogo in cui non è riuscito a trattenere le lacrime, l'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello ha detto la sua sulla discussa coppia formata da Lino e Alessia:

Sto morendo...Povero Lino non può dire nulla che Alessia lo smonta su tutto [...] lui dice apriamo un ristorante a Napoli e lei dice che non ha un euro, lui dice che vuole portare la single in moto e lei risponde che non ha la moto...Lino io ti credo, credo che aprirai il ristorante e che hai una moto.

Le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island

La quarta puntata di Temptation Island andrà in onda giovedì 18 luglio 2024 su Canale 5 e offrirà ai telespettatori un vero e proprio colpo di scena. Le anticipazioni parlano di un avvicinamento inaspettato tra Raul Dumitras e una delle tentatrici del programma. Nel video in questione, i due sono faccia a faccia, con i volti attaccati e le bocche molto vicine. Come reagirà Martina De Ioannon? La storia d'amore tra Raul e Martina è davvero arrivata al capolinea?

