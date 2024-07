Temptation Island, Raul disperato: "Non me l'aspettavo proprio da Martina, non posso vedere queste cose" (VIDEO)

Gossip TV

La complicità nata a Temptation Island tra Martina De Ioannon e il tentatore Carlo ha sconvolto Raul Dumitras, che si è sfogato nel villaggio sbattendo le sedie, dando calci ai fiori e piangendo a dirotto.

Raul Dumitras disperato a Temptation Island. L'avvicinamento pericoloso tra Martina De Ioannon e il tentatore Carlo Marini ha letteralmente destabilizzato il ragazzo che, dopo aver visto i filmati nel pinnettu, si è lasciato andare a un duro sfogo in cui non è riuscito a trattenere le lacrime.

Martina e il tentatore Carlo vicini: la disperazione di Raul

Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri giovedì 11 luglio 2024 su Canale 5, Raul Dumitras ha visto altre bollenti immagini di Martina De Ioannon insieme al single Carlo Marini che lo hanno fatto andare su tutte le furie. A destabilizzare in particolar modo il ragazzo sono stati i baci e le carezze che si sono scambiati la sua fidanzata e il tentatore del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

"Come caz*o si fa, ma come si fa, ti fai dare baci, abbracci, stupida. Ma io posso stare a guardare la persona che amo che fa queste cose? Come caz*o è possibile una cosa del genere" ha dichiarato Raul sbattendo nervosamente le sedie e dando calci ai fiori del villaggio. Ma non è finita qua. Al falò con Bisciglia, il ragazzo ha visto un nuovo video in cui Martina ammetteva di essere molto spaventata e di voler continuare il suo rapporto con il tentatore anche dopo la fine della trasmissione di Canale 5:

Leggi anche La tentatrice Maika contro Lino Giuliano: scontro a Temptation Island

Cosa mi spaventa? Tutto. Il contesto e me soprattutto. Lui mi manca ok? Però non sono afflitta, devo capire se è legato al fatto che avevo bisogno di tempo e spazio per me. Forse lui è stato talmente attaccato a me che sono menefreghista o forse mi serviva questo distacco per capire altre cose sul nostro rapporto. Sicuramente dopo questa esperienza ti porto con me.

La vendetta di Raul

Le confessioni di Martina hanno spiazzato Raul che, interpellato da Filippo al falò, non è riuscito a nascondere il suo dolore. "Vedo una sedicenne che fa domande stupide, non so cosa le stia dicendo la testa. Non me l'aspettavo proprio" ha rivelato lui prima di tornare nel villaggio dei fidanzati dove è scoppiato a piangere disperato. Raul e Martina sono ai ferri corti? Come si evolverà la situazione? Per scoprirlo non ci resta che attendere la quarta puntata di Temptation Island che andrà in onda il prossimo 18 luglio 2024 in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni, proprio Dumitras sarà molto vicino a baciare una delle tentatrici.

Scopri le ultime news su Temptation Island.