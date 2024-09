Temptation Island, Manuel Maura sui protagonisti della nuova edizione: "Scene esagerate e cose già viste"

Gossip TV

L'ex compagno della tronista Francesca Sorrentino, Manuel Maura, si sbilancia sulla nuova edizione di Temptation Island e rivela il suo pensiero su Lino Giuliano.

La quarta puntata di Temptation Island andrà in onda martedì 1 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5. A commentare il percorso dei protagonisti della nuova edizione del docu-reality delle tentazioni ci ha pensato Manuel Maura che, in un'intervista rilasciata a Casa Lollo, ha colto l'occasione anche per dire la sua sulla squalifica di Lino Giuliano dal Grande Fratello.

Le parole di Manuel Maura su Temptation Island e Lino Giuliano

Manuel Maura è stato uno dei protagonisti più chiacchierati di Temptation Island. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni nell’ultima puntata di Casa Lollo, l'ex fidanzato della tronista Francesca Sorrentino ha deciso di vuotare il sacco e commentare la nuova edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia:

L’attuale edizione di Temptation non mi ha colpito granché, non c’è qualcuno che mi ha colpito in particolare, però è come se volessero entrare e copiare cose che sono già state fatte, non mi ha entusiasmato molto a differenza dell’ultima stagione estiva che mi ha preso molto. Titty mi ha ricordato molto Alessia, alcune scene un po’ troppo esagerate, vedo un po’ di somiglianza in quello, ma è anche il carattere, sono entrambe napoletane.

Dopo aver lanciato una frecciatina ai protagonisti di Temptation Island 2024, accusandoli di voler copiare situazioni già viste, Manuel ha parlato della decisione del Grande Fratello di squalificare dal gioco Lino Giuliano. A tal proposito, il ragazzo ha confessato:

Lino a me durante Temptation è piaciuto per la sua simpatia, poi non si è comportato benissimo nei confronti della sua ragazza però mi è stato molto simpatico. Mi è dispiaciuto per lui perché sarebbe stata una grande esperienza quella del Gf, però dico, prima di entrare non puoi rispondere a Enzo Bambolina che non so neanche chi sia… Non ho seguito molto bene, sicuramente sono cose che non si dicono e non si scrivono, mi spiace abbia perso questa opportunità, poteva evitare di rispondere e di scrivere, da quello che dice ha tanti amici gay con cui va d’accordo quindi non credo abbia questo pensiero, è stato forse un impulso e si è fatto prendere dalla situazione.

Le anticipazioni della nuova puntata di Temptation Island

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Temptation Island. Le anticipazioni svelano, infatti, che andrà in onda finalmente il falò tra Diandra e Valerio. Un confronto anticipato voluto fortemente dall'uomo, deluso e amareggiato per alcune dichiarazioni rilasciate della fidanzata sulla loro relazione. Le cose non si metteranno per niente bene neanche per la coppia formata da Anna e Alfred. La giovane si ritroverà a vedere un video choc del fidanzato, uscito in esterna con la tentatrice Sofia. Il filmato sarà sconvolgente, al punto che le altre fidanzate inviteranno Anna a lasciare il pinnettu. Cosa sarà successo? Per scoprirlo non ci resta che attendere l'appuntamento di martedì 1 ottobre.

