Temptation Island, malore per un'ex protagonista: "Ho vissuto un incubo ad occhi aperti"

Gossip TV

Attimi di panico per l'ex protagonista di Temptation Island, Valeria Liberati!

Attimi di panico per un’ex discussa protagonista di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e giunto alla sua decima edizione. Stiamo parlando di Valeria Liberati che ha rivelato sui social di essere stata ricoverata d’urgenza al Pronto Soccorso di Roma.

Valeria Liberati ricoverata d'urgenza: ecco cosa è successo

Momento difficile per Valeria Liberati per le sue attuali condizioni di salute. L'ex protagonista dell'ottava edizione di Temptation Island ha infatti raccontato ai suoi numerosi fan sui social di essere stata ricoverata d’urgenza in ospedale:

Mi sono recata in ospedale per dei dolori addominali, esattamente gli stessi dolori del parto (chi è mamma conosce perfettamente questi dolori). Non riuscivo a stare in piedi. Così mio padre mi ha portata di corsa al Pronto Soccorso. Mi hanno fatta entrare subito, senza nessun tempo di attesa. Mi hanno visitata e dopo varie analisi mi comunicano che ho un’infezione delle vie urinarie e renale destro. Per farmi passare il dolore mi fanno un antidolorifico ma secondo i medici non era necessario il ricovero. Così mi hanno prescritto una terapia da fare a casa. Torno a casa, il tempo di sdraiarmi sul letto e di nuovo questi dolori, ma molto più forti, più acuti di quelli precedenti. Inizio a tremare in un modo eccessivo, come una crisi epilettica per intenderci. Ci rechiamo in un altro ospedale, arriviamo e i miei spiegano il tutto e subito mi ricoverano.

Sincera? Pensavo fosse una cosa momentanea, non pensavo fosse seria. Invece mi sbagliavo. Sono passati ormai 3 giorni, quasi 4 e ne ho sentite di ogni. Del tipo: forse è appendicite, calcoli, coliche, infezione del color e infezione del pancreas. E altre 262782 cose. Questo succede perché? Qui al Pronto Soccorso ci sono molti più medici a differenza del reparto quindi ognuno dice la sua. Posso dire di aver vissuto un incubo a occhi aperti. Se solo ci ripenso mi vengono i brividi.

Leggi anche Mirko disperato per Perla

Valeria ha poi continuato rivelando la causa del suo malore:

Ho un infezione all’intestino, a cosa è dovuto? Caffè a digiuno, tè termogenici e con il tempo questo è stato il risultato. Ho letto messaggi di molte persone che parlavano dei frullati di Herbalife, quante risate mi sono fatta. Vi dico una cosa: il medico che mi ha visitata oggi stava bevendo alcuni prodotti di Herbalife, l’ho riconosciuto dallo shaker e iniziando a parlare con lei mi ha confermato (non mi serviva una conferma chiaramente perché so perfettamente dietro questi prodotti quanti studi ci sono) che lei li prende da anni. Dico questo per tutte le persone che parlano senza sapere le cose.

Scopri le ultime news su Temptation Island.