Temptation Island anticipazioni: Mirko crolla disperato, arriva un nuovo falò di confronto anticipato

Ecco cosa succederà nella puntata di stasera di Temptation Island.

Stasera, lunedì 24 luglio 2023, su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata della nuova stagione di Temptation Island. Quattro le coppie ancora in gioco che continueranno a mettere a dura prova le loro storie d'amore: Perla e Mirko, Francesca e Manuel, Vittoria e Daniele, Alessia e Federico.

Mirko e Perla sempre più distanti

È tutto pronto per la nuova puntata di Temptation Island, che andrà in onda stasera su Canale 5. Stando alle anticipazioni, non mancheranno i colpi di scena con Mirko che rimarrà sconvolto da alcuni comportamenti assunti dalla sua fidanzata Perla. "Io boh, cosa ho fatto...cinque anni della mia vita che cosa ho fatto?" ha dichiarato il ragazzo, visibilmente provato, dopo aver visto alcuni filmati nel pinnettu.

Anche Perla si troverà di fronte all'ennesimo video di Mirko insieme alla tentatrice Greta, che la farà oscillare. Cosa avrà visto nel pinnettu? Come proseguirà il suo viaggio nei sentimenti? Le anticipazioni rivelano inoltre che Filippo Bisciglia raggiungerà il villaggio dei fidanzati per fare una comunicazione molto importante: una delle fidanzate ha richiesto il falò di confronto anticipato. Di chi si tratterà?

Visti i recenti sviluppi della storia potrebbe essere proprio Perla a richiedere un falò di confronto immediato. Per chi non lo sapesse, la ragazza ha lasciato la sua città d'origine per trasferirsi a Rieti e vivere con Mirko. Saranno proprio loro due a concludere stasera il loro viaggio a Temptation Island? Staremo a vedere.

