Temptation Island: Antonio vicino alla tentatrice Saretta, Titty chiede il falò di confronto anticipato (VIDEO)

Titty Scialò delusa e furiosa per il comportamento assunto dal fidanzato Antonio Maietta nei confronti della giovane tentatrice Saretta: ecco cosa è successo durante la prima puntata di Temptation Island.

La prima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri martedì 10 settembre 2024 su Canale 5, è stata davvero tosta per Titty Scialò. L'avvicinamento inaspettato del fidanzato Antonio Maietta alla giovane tentatrice Saretta ha fatto letteralmente infuriare la campana, che ha richiesto il falò di confronto anticipato.

Titty furiosa contro Antonio

Ieri, martedì 10 settembre 2024, è partita ufficialmente la nuova stagione di Temptation Island. Tra i protagonisti della prima puntata Antonio Maietta e Titty Scialò, che a poche ore dal loro sbarco in Sardegna sembrano essere già ai ferri corti. Il motivo? Il comportamento assunto dal campano nei confronti della single Saretta, con la quale è uscito anche in esterna.

A destabilizzare e far infuriare Titty, in particolar modo, sono state le confessioni fatte da Antonio sulla loro relazione. Parlando con la tentatrice in spiaggia, il ragazzo ha infatti rinnegato l'amore per la fidanzata:

È sempre stata lei quella innamorata, io di meno. Trovare una ragazza come lei è difficile, ma io mi sono iscritto a Temptation Island per salvarmi. Sono stato più innamorato delle altre che di Titty, non so come uscirmene. Lei non lo accetterebbe, mi sento capito con te, con lei no.

Le parole di Antonio hanno ferito e deluso Titty che, dopo aver visto i filmati in questione e con le lacrime agli occhi, ha sbottato e richiesto a Filippo Bisciglia il falò di confronto anticipato:

Non ha mai avuto le pa**e di dirmi che non mi ama più o che non mi vuole più. Non vale niente, non ha dignità. Questa è stata la sua ultima esterna [...] Mi fa schifo, ho visto già tutto. Sono venuta qui per migliorare i miei comportamenti, sono aggressiva nei suoi confronti. Io non sono la sua bambola. Lui è troppo sicuro di avermi, sa che donna sono. Sa che non potrei mai fare nulla nel villaggio. Lui è un attore, voglio il falò.

Antonio e Titty già al capolinea?

Dopo aver assistito allo sfogo di Titty, Filippo Bisciglia ha raggiunto Antonio per comunicargli la decisione presa dalla fidanzata. Cosa farà il ragazzo? Accetterà il falò di confronto o deciderà di continuare il suo percorso nel villaggio delle tentazioni? Per scoprirlo non ci resta che attendere la seconda puntata di Temptation Island che andrà in onda il prossimo martedì 17 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Non mancate!

