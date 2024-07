Temptation Island, Ludovica Ronzitti svela: "Insultata sui social, tra me e Andrea non è successo nulla"

Gossip TV

Ludovica Ronzitti è stata una delle protagoniste di Temptation Island e, a distanza di un mese dalla fine delle riprese, ha rivelato di essere stata insultata sui social per quanto successo con il tentatore Andrea all'interno del programma.

Ludovica Ronzitti e Christian Lanfranchi sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Dopo aver assistito al tradimento della fidanzata con il tentatore Andrea, Christian ha chiesto un falò di confronto immediato e ha deciso di lasciare il programma da single. A distanza di un mese dalla fine delle riprese, Ludovica ha rivelato cosa è davvero successo con il single Andrea e di essere stata insultata sui social.

Temptation Island, Ludovica Ronzitti insultata sui social

Dopo aver lasciato da single il programma di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia, Ludovica ha rivelato alcuni retroscena sulla sua relazione con Chrisitna, con cui è stata per un anno e dieci mesi. La ragazza, nonostante Christian avesse scritto alla redazione di voler partecipare al programma perché lei lo aveva tradito, ha negato i tradimenti e ha svelato di essersi avvicinata a un altro ragazzo solo quando con Christian c'era stata una pausa dalla loro storia d'amore:

"Dopo diverse incomprensioni tra noi, ho iniziato a farmi molte domande, esponendole sempre a Christian per renderlo sempre al corrente dei miei stati d'animo. Quando credevo di essere arrivata a una conclusione, l'ho lasciato dicendogli di non essere innamorati di lui e che la nostra storia non poteva continuare e, a quel punto, ho conosciuto un'altra persona con la quale c'è stata una breve frequentazione"

I due si sono riavvicinati in seguito e Christian ha poi scritto alla redazione per capire, ma anche Ludovica ha ammesso che partecipare alla trasmissione è stato importante perché le ha permesso di fare luce sui suoi sentimenti. Dopo tutto ciò che è successo nel programma, Ludovica ha rivelato di aver ricevuto diversi insulti sui social e si è sfogata in un lungo messaggio:

"Se al posto mio ci fosse stata una persona debole per qualsiasi motivo, vi lascio immaginare cosa avrebbe potuto fare. Siamo liberi tutti di parlare ed esprimere pensieri, ma giudicare con cattiveria e massacrare un a persona in più a voi sconosciuta, solo per avere guardato un programma, è davvero deludente per l'intelligenza umana"

Temptation Island, Ludovica Ronzitti svela la verità su quanto successo con il single Andrea

Dato che molte delle offese e degli insulti sono arrivati dopo che nel pinnettu è stato mostrato a Christian come Ludovica e il single Andrea fossero sempre più vicini, tanto da chiudersi in bagno insieme per una doccia, Ludovica ha voluto anche svelare come sono andate davvero le cose con il twentatore a cui si era avvicinata durante la trasmissione.

Commentando ciò che era successo in bagno, Ludovica è stata chiara: tra lei e Andrea non è successo niente. La ragazza ha specificato che nel tempo che lei e il single sono state in bagno non è successo nulla di compromettente tra loro, ma che è consapevole di aver sbagliato a mancare di rispetto così a Christian, anche solo entrando in bagno con un altro ragazzo. Ludovica ha anche rivelato che in quegli 8 minuti ha avuto un attacco di panico e che Andrea ha cercato di rassicurarla e per non far sentire cosa le diceva ha aperto l'acqua per coprire le sue lacrime:

"So che il 98% di voi stenterà a credermi, ma ci tengo a dire che in quegli 8 minuti in quel bagno tra me e il tentatore non è successo nulla. Mi sono resa conto di aver sbagliato anche solo a entrare in bagno, nei confronti del mio ragazzo e della mia dignità. A quel punto sono crollata in lacrime e il ragazzo chiuso in bagno con me ha aperto l'acqua per "eludere" i microfoni e ha cercato di rassicurarmi vedendomi in preda al panico"

