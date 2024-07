Temptation Island, Christian e Ludovica di nuovo insieme dopo il falò? Spunta un'indiscrezione!

Gossip TV

Dopo aver assistito alle attenzioni di Ludovica per il tentatore Andrea, Christian ha deciso di lasciarla al falò di confronto. Tuttavia, sembra che i due abbiano già ricominciato a vedersi: ecco l'ultima segnalazione!

Nella seconda puntata di Temptation Island, in onda ieri sera, 4 luglio, su Canale5, abbiamo assistito all'eliminazione di una delle coppie che hanno deciso di partecipare al reality condotto da Filippo Biciglia. Durante un falò di confronto Christian Lanfranchi ha chiesto spiegazioni alla sua fidanzata Ludovica Ronzitti per i video che la ritraevano in atteggiamenti molto intimi con il tentatore Andrea.

Temptation Island, Christian e Ludovica di nuovo insieme dopo il falò di confronto?

Dopo aver assistito impotente al tradimento della fidanzata Ludovica con il tentatore Andrea, il fidanzato Christian ha deciso di chiedere il falò di confronto e ha poi deciso di lasciare la ragazza, deluso dal suo ennesimo tradimento. Tuttavia, stando ad alcune segnalazioni arrivate alla gossippara Deianira Marzano, sembra che Christian e Ludovica abbiano già ripreso a frequentarsi! La coppia, infatti, avrebbe già lasciato il reality e perciò sarebbe tornata alla vita di tutti i giorni.

Ed è proprio nella quotidianità che i due sono stati visti insieme, mentre passeggiavano tranquilli per le strade di Vasto, città in cui vivono. La segnalazione riportata dall'esperta di gossip è la seguente:

"Ciao Deia, ieri ero a Vasto (città di Christian e Ludovica di Temptation Island) ed erano tranquilli e spensierati insieme. Ma non dovrebbero nascondersi fino alla fine del programma?"

Ma altre segnalazioni simili sono arrivate anche alla pagina Very Inutil People e confermano che la coppia è tornata insieme e non sembra avere problemi a farsi vedere insieme per le strade della città o nei luoghi che da sempre hanno frequentato.

Temptation Island, cosa è successo al falò di confronto tra Christian e Ludovica?

Durante la seconda puntata di Temptation Island, Christian ha mollato Ludovica al falò di confronto, dopo aver assistito all'ennesimo tradimento della fidanzata. Il ragazzo, infatti, aveva scritto a Temptation Island per capire se il loro rapporto poteva sopravvivere, dato che già in passato Ludovica lo aveva tradito e lui aveva comunque deciso di perdonarla e andare avanti.

Ma, ieri, in seguito ai filmati che gli sono stati mostrati nel pinnettu, Christian non ha potuto fare altro che chiedere un falò di confronto anticipato. I video hanno mostrato Ludovica in atteggiamenti molto intimi con Andrea, uno dei tentatori del programma. I due si sono chiusi insieme in bagno e hanno fatto la doccia insieme, scatenando la rabbia di Christian.

Deluso, quest'ultimo ha chiesto il falò e le ha rinfacciato che il suo comportamento l'ha molto delusa, perché non riusciva a credere che dopo appena tre giorni si era chiusa in bagno, nuda, con un ragazzo che conosceva appena. Sfogandosi, Christian le ha rinfacciato di non aver mai avuto rispetto per lui:

"Non hai idea di quanto ti amavo, le altre ragazze si lamentano dei loro fidanzati, tu non hai mai avuto proprio niente da lamentarti con me!"

