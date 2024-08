Temptation Island, Ludovica Ronzitti e il tentatore Andrea Sabatini: "Che caldo, ci vorrebbe una bella doccia!"

Gossip TV

L'ex protagonista di Temptation Island, Ludovica Ronzitti e il tentatore Andrea Sabatini si sono ritrovati insieme in un video e hanno scherzato sul doccia-gate! Ecco cosa è successo!

Ludovica Ronzitti è stata tra le protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island e ha fatto molto discutere la sua vicinanza al single Andrea Sabatini. Con il tentatore, infatti, ha stretto un legame molto speciale, tanto da provocare la gelosia del fidanzato Christian Lanfranchi, che aveva scritto alla redazione del reality condotto da Filippo Bisciglia perché non riusciva a fidarsi di lei dopo un tradimento. La situazione è degenerata quando Ludovica e Andrea si sono chiusi in bagno per una doccia, provocando quello che è stato soprannominato il doccia-gate. A distanza di settimane, tuttavia, i due ci scherzano su, come dimostra un video pubblicato sul profilo TikTok dell'ex tentatore.

Temptation Island, "Che caldo, ci vorrebbe una bella doccia" l'ironia di Andrea Sabatini e Ludovica Ronzitti

L'edizione estiva di Temptation Island si è conclusa giovedì 25 luglio, regalando nel corso delle varie puntate alcuni momenti che sono diventati memorabili per gli spettatori appassionati del reality di Canale5. In particolare, nel corso delle prime puntate a far discutere era stato il comportamento di Ludovica Ronzitti e la sua vicinanza al single Andrea Sabatini. La loro intesa aveva infastidito molto Christian Lanfranchi, fidanzato di Ludovica, che aveva scritto alla redazione perché voleva comprendere se lui e la ragazza potessero essere felici dopo un tradimento da parte di lei.

Inizialmente propenso a concedere il beneficio del dubbio alla fidanzata, Christian si è trovato costretto a chiedere il falò di confronto anticipato alla seconda puntata, dopo aver visto Ludovica e Andrea chiudersi in bagno per fare una doccia insieme. A distanza di settimane da quell'evento, l'ex tentatore e Ludovica si sono trovati in spiaggia insieme e il single ha scherzato sul doccia-gate.

Nel video in questione, infatti, Andrea si lamenta del caldo e suggerisce, per ovviare alla situazione, che sarebbe l'ideale fare...una doccia! E non manca la reazione della stessa Ludovica alle sue parole...

Temptation Island, Ludovica Ronzitti svela in che rapporti è con Andrea Sabatini

Dopo aver lasciato da single il programma di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia, Ludovica ha rivelato alcuni retroscena sul suo legame con Andrea Sabatini, il tentatore a cui si è avvicinata durante la permanenza in Sardegna. Dopo l'episodio del doccia-gate, Ludovica e Christian si sono ritrovati per un falò anticipato e il ragazzo ha chiesto spiegazioni a Ronzitti, decidendo infine di chiudere la loro storia.

Ludovica ha rivelato poi che, a distanza di un mese, Christian l'ha cercata ancora, ma che al momento, lei non crede che tra loro possa funzionare. Dopo aver smentito le voci di un tradimento e aver chiarito cosa era successo tra lei e Christian prima di Temptation Island, Ludovica ha raccontato che tra lei e Andrea Sabatini si è creata una bella amicizia e che non è mai successo nulla in bagno tra loro:

" So che il 98% di voi stenterà a credermi, ma ci tengo a dire che in quegli 8 minuti in quel bagno tra me e il tentatore non è successo nulla. Mi sono resa conto di aver sbagliato anche solo a entrare in bagno, nei confronti del mio ragazzo e della mia dignità. A quel punto sono crollata in lacrime e il ragazzo chiuso in bagno con me ha aperto l'acqua per "eludere" i microfoni e ha cercato di rassicurarmi vedendomi in preda al panico"

