Temptation Island, Lino Giuliano replica a Josh Rossetti: "Fa veramente pena!"

Il 29enne campano Lino Giuliano, tra i protagonisti della recente edizione di Temptation Island, ha replicato alle dichiarazioni del fratello di Greta, Josh Rossetti.

Il 26 milanese conosciuto come Josh Carter, è il fratello maggiore dell'ex gieffina Greta Rossetti che oltre ad essere stata tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, è stata anche tentatrice a Temptation Island l'anno scorso. Josh, in una diretta Instagram con l'ex gieffina e sua fidanzata Monia La Ferrara, ha parlato del programma di Canale 5, composto da "cornuti e putt***"

Dichiarazioni che subito hanno infiammato il web e creato un certo dissenso anche perché Josh, con queste parole, ha offeso anche sua sorella. A replicare alle parole di Rossetti, ci ha pensato Lino Giuliano, tra i protagonisti del viaggio dei sentimenti targato Fascino.

"Cosa penso? - ha esordito il campano - Penso che fa veramente pena e non di deve permettere di offendere le tentatrici o qualunque donna, le donne putt*** come le definisce lui, sono quelle che nella vita ci fanno stare bene in generale, la donna è vita e ognuno di noi non deve permettersi di offenderle soprattutto con queste parole, ogni donna fa ciò che vuole della sua vita e a prescindere ci sono anche donne deboli e ci soffrono magari nella vita non sanno come uscirne perché non si sentono amate. Tra l'altro lui è il fratello di Greta, si sta buttando merd* addosso in famiglia. Unica parola, vergognati e non ti permettere ma più perché le tentatrici hanno fatto un semplice programma che tu hai seguito in primis"