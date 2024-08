Temptation Island, parla il fratello di Greta Rossetti: "E' un programma per cornuti e putt***"

Gossip TV

Josh Rossetti, fratello di Greta Rossetti insieme alla fidanzata Monia La Ferrara, ha attaccato duramente Temptation Island, programma in cui è stata protagonista anche la sorella come tentatrice.

Ieri, nel corso di una diretta Instagram, Josh Rossetti, fratello di Greta Rossetti insieme alla fidanzata Monia La Ferrara, ha attaccato duramente il programma di Canale 5, Temptation Island, programma in cui è stata protagonista anche la sorella come tentatrice.

Temptation Island, le dichiarazioni fuori luogo del il fratello di Greta Rossetti

L'anno scorso, Greta Rossetti prima di entrare nella Casa del Grande Fratello, ha partecipato al docu-reality di Filippo Bisciglia tra le single del villaggio. Proprio durante la sua avventura televisiva, ha conosciuto Mirko Brunetti che all'epoca era fidanzato con Perla Vatiero. Con il 27enne originario di Rieti, Greta è riuscita a instaurare un legame intenso che si è poi trasformato in una relazione, naufragata dopo pochi mesi. Mirko, come è noto, è tornato infatti insieme alla Vatiero mentre la Rossetti si è fidanzata con Sergio D'Ottavi, conosciuto nella Casa di Cinecittà. Ma Greta non è stata la sola a trovare l'amore nel reality. Anche il fratello dell'ex tentatrice, Josh Rossetti ha conosciuto dietro le quinte del programma, Monia La Ferrara anche lei tra gli inquilini della Casa e tra loro è scattata la scintilla. Nonostante i due abbiano vissuto una crisi, Josh e Monia sono tornati ad essere inseparabili e ieri, nel corso di una diretta Instagram, il fratello di Greta ha detto la sua su Temptation Island sucitando molte critiche.

Josh parlando di chi partecipa al programma ha detto:

"Cosa devo pensare del programma? È un programma nato per cornuti e pu***ne! Eh, davvero! È vero!".

Monia è intervenuta subito riprendendolo: "Josh! Ma cosa dici?". Ma lui ha ribadito: "È vero. Cornuti e pu***ne".

Considerando appunto che ha partecipato anche la sorella, le parole di Josh sono state alquanto bizzarre e surreali. Non è la prima volta che il giovane si mostra eccessivo nei comportamenti. Qualche mese fa, pare abbia avuto una lite fuori dallo studio del reality con Massimiliano Varrese e successivamente ha inveito contro Gabriele Parpiglia in una diretta radiofonica. Il giornalista ha dichiarato di averlo querelato in seguito alle offese e alla minacce ricevute.

Scopri le ultime news su Temptation Island.