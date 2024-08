Temptation Island, Lino Giuliano parla della sua ex fidanzata Alessia Pascarella: "Con lei non ci tornerei insieme"

Gossip TV

Il 29enne campano Lino Giuliano, tra i protagonisti della recente edizione di Temptation Island, ha parlato della sua ex fidanzata Alessia Pascarella ma anche di come procede la sua frequentazione con l'ex tentatrice Maika Radandazzo.

Temptation Island, parla Lino: "Maika? In certi aspetti dovrebbe migliorare per andare d’accordo con me"

La coppia formata da Lino e Alessia, ha deciso di partecipare al viaggio dei sentimenti dopo da quattro anni di relazione, ma Alessia aveva sempre nutrito forti dubbi su Lino, considerandolo piuttosto immaturo e non pronto per una convivenza. Il giovane campano, giorno dopo giorno, ha esternato un grande interesso verso la single Maika tanto da spingere la fidanzata ha richiedere diversi falò anticipati, sempre respinti da Lino. Alla fine dopo ripetute richieste da parte di Alessia, ha accettato di incontrarla per un confronto che si è rivelato essere molto teso e conflittuale. Nonostante il giovane campano si fosse poi mostrato pentito delle sue azioni e avesse chiesto di rivedere Alessia il giorno successivo, la ragazza, dopo aver visto le immagini in cui Lino si lasciava andare a parole dolci e promesse nei confronti di Maika, ha deciso di porre fine alla loro relazione in maniera definitiva.

Ieri, su Instagram, Lino Giuliano ha voluto rispondere a qualche domanda e curiosità da parte dei follower e con l'occasione è tornato a parlare della sua ex fidanzata ma anche della sua frequentazione con Maika.

"Cosa ho pensato quando sono andato al falò? Che Alessia mi metteva le mani al collo (ride, ndr). Lei è una bella ragazza, anche se dall’inizio lei lo sa che non è mai stato il mio prototipo, ma sono andato oltre perché ci siamo legati sentimentalmente.Se lei si fosse comportata diversamente e avesse fatto quello che ho fatto io come avrei reagito? Io questo non lo so, era quello che chiedevo di vedere, la sensazione che potessi provare nel vederla con un altro. Veramente, non lo so se sfondavo il villaggio, se mi davo delle risposte che non la volevo più, non lo so perché non ho mai visto video. Ecco perché volevo attendere ancora un po’. Fuori il programma non ci siamo mai parlati, mi ha solo riempito di parole su Instagram e Whatsapp.

Per Lino la relazione con Alessia è ormai un capitolo chiuso:

"Non ci tornerei perché c’è troppo rancore e un pizzico di odio da parte di entrambi per tutti gli anni in cui abbiamo passato periodi infernali. Mi dispiace sì ma pentito no perché se ero pentito cercavo di fare pace con lei. Non la penso più adesso, raga.

Con Maika sembra che la frequentazione proceda ma che siano anche emerse differenze caratteriali:

"Raga sto capendo delle piccole cose ma spero che mi stia sbagliando. Ma non sput**nerei mai Maika o direi cose brutte su di lei perché è una bella persona. In certi aspetti dovrebbe migliorare per andare d’accordo con me, ma parliamo di piccolezze. A me fa pensare solo quando una persona, per una sciocchezza, fa una polemica e on mi fa capire che ci tiene. Perché i problemi si risolvono sempre ovunque e dovunque insieme. E non si scappa dai problemi."

