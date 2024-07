Temptation Island, Lino Giuliano in sella ad una moto: "Maika sto arrivando!"

Gossip TV

Il 29enne campano, Lino Giuliano, tra i protagonisti più discussi della recente edizione di Temptation Island ha pubblicato un video che sembra una provocazione contro gli hater.

Lino Giuliano, è stato senz'altro tra i protagonisti più discussi della recente edizione di Temptation Island. Il 29enne campano è entrato nel reality delle tentazioni fidanzato con Alessia Pascarella che ha deciso di partecipare al programma per comprendere meglio i comportamenti di Lino, talvolta immaturo e non particolarmente incline alla fedeltà.

Temptation Island, Lino Giuliano e la tentatrice Maika si stanno frequentando? Il video

Nel villaggio, Lino ha subito fatto comprendere di avere un certo debole per le donne, non mancando di vari e talvolta esagerati apprezzamenti nei confronti delle tentatrici. Il ragazzo si è poi avvicinato a Maika Randazzo tanto da far chiedere ad Alessia ben 5 falò di confronto. L'ultimo dei quali, ha inevitabilmente segnato il destino della coppia ovvero quello di lasciarsi. Il giorno dopo, Lino ha richiesto nuovamente un confronto con Alessia, pentito di ciò che aveva fatto ma per la 30enne campana non c'è stata alcuna volontà di riaprigli le porte, delusa e particolarmente provata dal suo palese interesse nei confronti della tentatrice.

A distanza di un mese dalla fine della loro avventura nel reality, Lino ha dichiarato di essere dispiaciuto di aver fatto soffrire Alessia ma anche di aver capito che probabilmente non era felice con lei. Il giovane campano è stato travolto dalle critiche e ieri ha voluto replicare ad alcuni utenti, affermando di essersi sentito diffamato dalla sua ex fidanzata. Lino ha poi pubblicato un video palesemente provocatorio, in cui, in sella ad una mini moto da cross ha affermato di voler raggiungere Maika, la single che ha conosciuto nel villaggio e con cui ancora non è chiaro se ha iniziato una vera e propria frequentazione anche dopo la loro partecipazione a Temptation.

“Per tutti i giudici che dicono che non ho la moto… Maika sto arrivando!" ha dichiarato Lino in un video postato su TikTok.

Scopri le ultime news su Temptation Island.