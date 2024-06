Temptation Island, Lino Giuliano aspirante attore: eccolo in un video con Armando Incarnato di Uomini e Donne!

Gossip TV

Uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione di Temptation Island, Lino Giuliano, avrebbe aspirazioni da attore: eccolo in un video con Armando Incarnato di Uomini e Donne!

Tra i protagonisti di Temptation Island di questa edizione appena iniziata, Lino Giuliano è uno di quelli che si sta facendo maggiormente notare. Fidanzato da 4 anni con Alessia, il barbiere napoletano ha già ampiamente dimostrato di non essere molto legato alla fidanzata e non ha perso occasioni per gettarsi tra le braccia delle affascinanti tentatrici del reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Lino Giuliano ha aspirazioni da attore: il video con Armando Incarnato di Uomini e Donne

Nel corso della prima puntata del docu-reality dei sentimenti, Lino Giuliano è stato tra i protagonisti indiscussi, a causa dei numerosi video che la fidanzata Alessia è stata costretta a visionare nel pinnettu. In ogni filmato, emergeva sempre di più con chiarezza di quanto poco Lino tenesse ad Alessia, tanto che il barbiere napoletano non ha perso occasione - insieme al compare Tony Renda - per gettarsi tra le braccia delle tentatrici, in particolare di Maika. Alessia ha così assistito ai tentativi da cascamorto del fidanzato e ha chiesto un falò di confronto anticipato a cui però Lino non si è presentato.

Su di lui, in queste ore sono arrivate diverse segnalazioni da molte ragazze, ma sembra anche che il barbiere napoletano abbia aspirazioni artistiche e da attore. Infatti, già in passato, come riporta Fanpage.it, Lino Giuliano, fratello del cantante neomelodico Giuliano, nel 2021 ha tentato di entrare nel mondo dello spettacolo.

Prima ha provato a lanciarsi nel mondo della musica, con il brano Guagliò, in cui duetta con il fratello. Ma sul suo profilo TikTok è possibile anche trovare diverse "prove di recitazione", come quella in cui recita accanto ad Armando Incarnato una scena di Gomorra. Incarnato è molto noto al pubblico dei programmi Fascino per essere uno storico cavaliere di Uomini e Donne.

Temptation Island, le segnalazioni shock su Lino Giuliano

Come vi abbiamo anticipato, nelle scorse ore, le segnalazioni su Lino Giuliano sono aumentate considerevolmente: in particolare, ha fatto scalpore una segnalazione arrivata all'esperto di gossip Alessandro Rosica di una ragazza che ha rivelato di un comportamento disgustoso da parte del barbiere napoletano.

La ragazza in questione ha scritto a Rosica, rivelandogli di aver riconosciuto Lino Giuliano da una chat su Facebook, nella quale il barbiere le aveva inviato foto delle sue parti intime, senza che lei glielo chiedesse:

"Sono andata a controllare chi fosse questo Lino a Temptation Island, ho cercato nella chat su Facebook e mi sono ritrovata la sua proboscide in primo piano!"

Questa segnalazione non ha fatto altro che accrescere l'antipatia del pubblico per il concorrente di Temptation Island: già nel corso della prima puntata, ieri sera 27 giugno, sul web Lino è stato accusato di essere un viscido e di aver trattato come carne da macello le tentatrici. Il suo comportamento non è piaciuto a nessuno dei fan del programma e molti lo hanno giudicato con durezza, anche per la totale mancanza di rispetto verso la fidanzata Alessia.

