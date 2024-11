Temptation Island, le confessioni inedite di Diandra e Valerio a Verissimo: "Siamo stati bravi perché..."

Gossip TV

Diandra Pecchioli e Valerio Palma sono stati tra le coppie protagoniste dell'ultima discussa stagione di Temptation Island. Intervistati da Silvia Toffanin a Verissimo, i due innamorati hanno raccontato come procede la loro relazione dopo l'esperienza nel docu-reality delle tentazioni di Canale 5.

Diandra e Valerio a Verissimo: le rivelazioni su Temptation Island

Diandra Pecchioli e Valerio Palma sono stati ospiti della puntata di sabato di Verissimo. Intervistati da Silvia Toffanin, i due ex protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island hanno raccontato come è nata la loro storia d’amore e svelato i motivi che hanno spinto la donna a contattare la redazione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. La prima a prendere la parola è stata Diandra che, dopo aver visto il video del loro falò di confronto, ha spiegato:

A Valerio è sempre mancata la sua famiglia, le sue origini. Però ultimamente, con l’avvio di un’altra attività e il poco tempo a disposizione, questa mancanza si è fatta sentire ancora di più. Quindi abbiamo avuto una crisi. Questo è il motivo che mi ha spinto a scrivere a Temptation Island. Io sono fermamente convinta che per una donna sia importante soprattutto la realizzazione personale, l’indipendenza sia economica che morale. Non avrei mai potuto abbandonare tutto quello che ho costruito con sacrifici per seguirlo a Brindisi, ma speravo in un lieto fine perché conoscendolo sapevo che ci avrebbe ripensato.

A farle eco Valerio. Dopo aver ascoltato la sua amata Diandra, l'ex apprezzato concorrente di Temptation Island ha ammesso di essere follemente innamorato e di essere felice della sua scelta. A proposito dell'emozionante lettera scritta al secondo falò di confronto, Valerio ha confessato:

Non credo che ci sia nulla di male nel vedere un uomo adulto che fa un passo indietro nei confronti della donna che ama. Non è assolutamente segno di debolezza perché oggi sto qui con lei e insieme siamo molto forti. L’orgoglio alle volte fa dei danni anche irreparabili. Ho preso carta e penna ed ho tirato fuori quello che in quel momento avevo nel cuore. Tenendo anche un po’ da parte il dubbio che lei non venisse al secondo falò. Lì ho perso dieci anni di vita, ma lei me ne ridati ancora di più.

Diandra e Valerio oggi

Ospiti nel salotto televisivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, Diandra Pecchioli e Valerio Palma hanno fatto un bilancio della loro intensa esperienza a Temptation Island e non solo. I due hanno anche raccontato come procede la loro lunga storia d'amore lontano dalle telecamere rivelando di aver trovato un giusto compromesso per convivere felici e contenti, proprio come avevano promesso al falò di confronto davanti al conduttore Filippo Bisciglia:

Siamo stati bravi, siamo entrambi fermamente convinti che l’amore va costruito giorno per giorno. Ho sempre scelto lui nonostante tutte le difficoltà. Siamo tornati a casa e ci siamo confrontati su tantissime cose che erano i nostri punti critici. Però sta andando tutto bene, abbiamo ripreso il nostro ritmo, dedicando più attenzione e più tempo a quelle cose che magari mancavano di più a Valerio. Abbiamo dato un po’ più di qualità al poco tempo a disposizione.

