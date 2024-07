Temptation Island, le anticipazioni della seconda puntata, questa sera su Canale 5

Gossip TV

Oggi, giovedì 4 luglio 2024, ci aspetta il secondo appuntamento con Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia: scopriamo le anticipazioni della seconda puntata.

Temptation Island: le anticipazioni della seconda puntata

Il primo appuntamento si è concentrato in particolare su due coppie delle sette protagoniste: quella formata dai due campani Alessia e Lino e l'altra coppia siciliana formata da Jenny e Tony. Il comportamento dei due fidanzati nei confronti delle loro compagni ha accesso roventi polemiche e disappunto da parte dei telespettatori. Tony ha confessato di aver condotto una vita parallela fino a pochi anni fa, celando un alter ego che di recente ha cominciato a dominare in assenza di Jenny. Ha ammesso di aver tentato spesso di flirtare con ragazze in discoteca e di scegliere di non portare la fidanzata nei suoi viaggi all'estero per poter esprimere la sua vera natura. Alessia, nel sentire queste confessioni e nel vedere Lino particolarmente coinvolto dalle tentatrici, è scoppiata più volte in lacrime.

Lino è sempre più vicino alla single Maika e Jenny è apparsa sconvolta tanto da richiedere subito un falò che il suo fidanzato non ha accettato. Dopo il primo falò ufficiale delle fidanzate, Jenny ha richiesto un secondo falò e questa sera vedremo se il fidanzato Lino accetterà questa volta di confrontarsi. Il pubblico aspetta il secondo appuntamento con il docu-reality prodotto dalla Fascino per sapere proprio cosa deciderà Lino rispetto alla richiesta della sua fidanzata che ferita e delusa dalle immagini viste, esige un chiarimento sul suo comportamento. Lino si presenterà al falò?

Il viaggio nei sentimenti delle sette coppie che hanno deciso di mettere alla prova la solidità della loro relazione continuerà con nuovi confronti, importanti prese di coscienza ma anche leggerezza, divertimento e forti emozioni.

La seconda puntata di Tempation Island ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Canale 5

