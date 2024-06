Temptation Island: ecco le sette coppie dell'edizione

Gossip TV

Oggi, giovedì 27 giugno 2024, al via il viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Ecco le sette coppie che si metteranno in gioco nel docu-reality di Canale 5, Tempation Island. Il programma è un adattamento del format statunitense Temptation Island e mette alla prova la solidità delle relazioni di coppia. In ogni edizione, diverse coppie decidono di partecipare per testare la forza del loro amore e la fiducia reciproca. Durante il programma, i partner vengono separati e trascorrono alcune settimane in un resort di lusso, circondati da tentatori e tentatrici che cercano di mettere in discussione i loro sentimenti. Le coppie, isolati l'uno dall'altro, affrontano vari momenti di confronto e riflessione, osservando tramite video come il loro partner reagisce alle nuove situazioni. La conduzione, affidata a Filippo Bisciglia, guida i partecipanti attraverso un percorso emotivo intenso, con confronti periodici denominati "falò," dove i membri delle coppie rivedono alcuni comportamenti del partner. Il programma si conclude con la decisione finale: i partecipanti scelgono se lasciare il resort insieme, più uniti che mai, o se porre fine alla loro relazione.

Tempation Island: ecco le sette coppie dell'edizione

Alessia e Lino. Alessia, 30 anni, fidanzata da 4 anni con Lino, 29 anni. Vivono a Napoli, non convivono. Scrive Alessia a Temptation Island perché pensa che Lino la tradisca ed è stanca di riconcorrere un ragazzo immaturo. Lino partecipa a Temptation Island perché vorrebbe che Alessia gli stesse meno addosso nella speranza di cambiare questa situazione.

Jenny e Tony. Jenny, 26 anni fidanzata da 5 anni con Tony 41 anni. Sono andati a convivere sin da subito a Catania. Scrive Jenny a Temptation Island perché Tony non le consente di vivere la sua vita liberamente e inoltre non si fida di lui. Tony partecipa a Temptation Island perché glielo ha chiesto Jenny. Dice di non limitare Jenny ma di essere semplicemente protettivo.

Christian e Ludovica. Christian, 34 anni è fidanzato da un anno e 10 mesi con Ludovica, 29 anni, convivono a Vasto. Scrive Christian a Temptation Island perché Ludovica, per due volte, lo ha lasciato dicendogli che era confusa sui suoi sentimenti, quando in realtà, entrambe le volte lui ha scoperto che lei lo tradiva con lo stesso uomo. Se Christian l’ha perdonata è perché la ama, ma vuole essere sicuro che sia lo stesso anche per Ludovica.

Siria e Matteo. Siria, 22 anni, fidanzata da 7 anni con Matteo, 33 anni (da quando lei ne aveva 16). Convivono da 4 anni a Massa Carrara. Scrive Siria a Temptation Island perché oggi si sente diversa: è maturata e nel contempo ha affrontato una dieta che l’ha resa diversa fisicamente e l’ha portata a sentirsi più sicura di se. Vuole capire se ancora oggi nonostante i suoi cambiamenti i sentimenti di lui sono rimasti gli stessi. Matteo è rimasto sorpreso quando Siria ha scritto a Temptation Island e non capisce perché lei abbia chiamato, visto che per lui il rapporto va bene.

Gaia e Luca. Gaia, 24 anni fidanzata da 1 anno e 8 mesi con Luca, 32 anni. Convivono a Riccione. Scrive Gaia a Temptation Island perché, nonostante Luca dica di amarla, da quando stanno insieme l’ha tradita 3 volte. Lei teme di essere incastrata in una relazione che non la renderà mai felice e non capisce come possa un uomo dire di tenere a lei se continua a farla soffrire. Luca partecipa perché vuole capire se può essere l’uomo che Gaia desidera.

Martina e Raul Martina, 26 anni, fidanzata con Raul, 23 anni vivono entrambi a Roma ma non convivono. La coppia e’ tornata insieme da 10 mesi, dopo essere stati fidanzati per 6 mesi nel 2022. Scrive Martina a Temptation Island perché Raul è troppo geloso e possessivo ed è per questo che in passato lo ha lasciato. Lui vorrebbe convivere ma Martina ha dei forti dubbi, perché vivere con lui potrebbe limitare la sua libertà. Raul non si ritiene possessivo, semplicemente pensa che quando si ama sia naturale voler passare tutto il tempo insieme alla propria compagna.

Vittoria e Alex. Vittoria, 34 anni, fidanzata da 1 anno e 9 mesi con Alex, 36 anni. Lei vive a Biella e lui in provincia di Torino. Scrive Vittoria a Temptation Island perché lei e Alex stanno insieme da quasi due anni. Lei ha 34 anni e sentendosi poco inclusa nella vita di lui, vorrebbe capire se Alex vuole costruire con lei il suo futuro. Alex non vuole correre il rischio di sbagliare. Ha accettato di partecipare a Temptation Island”per comprendere se Vittoria è la donna giusta per lui.

La prima puntata di Tempation Island, ci aspetta questa sera a partire dalle 21.20 su Canale 5

