Temptation Island, la tentatrice Noemi nel cast di un altro amato programma tv: ecco dove l'abbiamo già vista!

Nel cast della nuova edizione di Temptation Island c'è anche la tentatrice Noemi Pirozzi, che non è un volto nuovo del piccolo schermo: ecco a quale altro programma tv ha già partecipato la single.

La nuova edizione di Temptation Island è partita col botto! Nel corso del primo appuntamento, andato in onda giovedì 27 giugno 2024 su Canale 5, sono state presentate le sette coppie in gara, i tredici tentatori e le tredici tentatrici che metteranno alla prova le fidanzate e i fidanzati del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Noemi Pirozzi: tutto sulla tentatrice della nuova edizione di Temptation Island

Cresce l'attesa per la seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda il prossimo giovedì 4 luglio 2024 in prima serata su Canale 5. Sette le coppie ancora in gioco (Siria Pingo e Matteo Vitali; Jenny Guardiano e Tony Renda; Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti; Vittoria Bricarello e Alex Petri; Gaia Vimercati e Luca Bad; Alessia Pascarella e Lino Giuliano; Martina De Ioannon e Raul Dumitras) che metteranno alla prova i loro sentimenti con i tredici tentatori e le tredici tentatrici.

Tra le tentatrici presenti nel villaggio in Sardegna c'è anche Noemi Pirozzi, che è già nota al pubblico di Canale 5. La giovane modella e ballerina, infatti, ha partecipato alla nona edizione di Ciao Darwin insieme a Federica Morello. Originaria di Napoli, ha vinto nel 2022 il titolo di Miss Campania, di Miss Sport Givova e Miss Campania nazionale. Nonostante abbia intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo, Noemi non è presente sui social.

"Ho 21 anni e sono di Napoli. Sono sia una ballerina che una modella e ultimamente sto intraprendendo anche un percorso nel cinema, nella recitazione, perché voglio diventare anche un’attrice. Amo tanto parlare e conoscere, approfondire sia la mente che l’anima di una persona" ha dichiarato Noemi nel suo video di presentazione.

Nel cast di Temptation Island anche l'ex di Andrea Zelletta

Noemi Pirozzi, però, non è l'unica tentatrice già nota al pubblico di Canale 5. Nel cast delle single di Temptation Island, c'è anche un'ex fidanzata di un noto e amato volto di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Mara Valentini, che è stata in passato fidanzata con Andrea Zelletta, uno dei tronisti più amati del dating show di Maria De Filippi. A svelare l'indiscrezione è stata Deianira Marzano, che ha pubblicato alcuni scatti che li ritraggono insieme ai tempi della relazione.

