Temptation Island, Raul fa discutere: reazione violenta per i video della fidanzata Martina

Raul e Martina entrano a Temptation Island a causa delle gelosia del romano ed ecco che, già dalla prima puntata, le sue reazioni violente e furiose fanno discutere. Ecco cosa è successo.

Raul e Martina, giovane coppia romana in crisi, è entrata a far parte del cast di Temptation Island per volere di lei, che vorrebbe capire fino a che punto la gelosia del suo fidanzato la sta limitando, provare ad arginarla e costruire insieme le basi di un rapporto sano per la convivenza. Nel corso della prima puntata del reality show di Canale 5, tuttavia, Raul ha mostrato tutta la sua furia lasciando il pubblico decisamente interdetto.

Temptation Island, Raul esplode: cosa è successo

Che il carattere di Raul fosse tutto fuorché calmo e pacifico è stato chiaro al pubblico di Temptation Island sin dai primi minuti della prima puntata, andata in onda su Canale5, quando il romano e il tentatore Andrea hanno fatto esplodere una furiosa lite. Raul e Martina sono entrati a far parte del cast del reality show condotto da Filippo Bisciglia a causa delle forte gelosia di lui che, a detta della fidanzata, impedisce alla coppia di vivere serenamente il rapporto. Martina lamenta il carattere possessivo ed esageratamente geloso del suo fidanzato e ha ammesso di aver rimandato anche la convivenza, temendo che in casa insieme questo meccanismo che si è instaurato tra loro potesse drasticamente peggiorare.

Raul è certo di non essere così esagerato come Martina lo descrive, ma ha fatto qualcosa in merito per dimostrare che la sua fidanzata si stava sbagliando sul suo conto, ingigantendo la questione? Logicamente no, anzi tutto il contrario. Ecco cosa è successo nella prima puntata di Temptation Island e perché Raul è esploso, lasciando il pubblico decisamente perplesso.

Temptation Island, Raul esagera: la reazione è fortissima

Nel corso della prima puntata di Temptation Island il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di inquadrare i concorrenti di questa stagione, partendo dall’esuberante quanto infedele Tony, passando poi al lezioso Lino che sembra voler fare di ogni donna sulla sua strada una conquista a dispetto del fidanzamento con Alessia, fino a Raul e Martina. La giovane coppia romana è nel programma condotto da Filippo Bisciglia a causa delle gelosia di lui, e questa gelosia è decisamente emersa nel corso della puntata quando Martina si è avvicinata al tentatore Carlo.

La romana non ha fatto nulla di grave, qualche battuta allegra ad un ragazzo chiaramente bellissimo, qualche scherzo che fa parte anche del format per come è concepito, dedicandosi lungamente invece a parlare dei problemi di gelosia di Raul. Lui, invece di riflettere o rimanerci male per le parole sul suo conto, si è concentrato sullo scambio di battute tra Martina e Carlo e non ci ha visto più. Raul ha lasciato il pinnettu a passo di marcia, iniziando a tirare bottiglie con uno sguardo decisamente minaccioso, che ha fatto desistere anche i suoi compagni di avventura dall’avvicinarsi. Insomma, il romano si dice non così estremamente geloso ma la sua reazione parla per lui!

