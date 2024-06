Gossip TV

Tra i tentatori e tentatrici di Temptation Island ci sono diversi c'è anche un volto legato a un personaggio molto noto di Uomini e Donne: si tratta di Mara, ex fidanzata di Andrea Zelletta!

Ieri sera, 27 giugno, su Canale5 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island: pur avendo cambiato giorno, il docu-reality dei sentimenti ha registrato un ottimo esordio, raggiungendo solo nella prima puntata oltre il 36% di share e coinvolgendo diverse fasce d'età dell'affezionato pubblico della trasmissione.

Temptation Island, la tentatrice Mara è un'ex fidanzata di Andrea Zelletta

Condotto ancora una volta dall'amatissimo Filippo Bisciglia, Temptation Island si è confermato uno degli appuntamenti più attesi dell'estate televisiva. Sul web i meme sono fioccati, immortalando i protagonisti dell'undicesima edizione in immagini esilaranti e i fan hanno già eletto i peggiori e i migliori partecipanti al reality dei sentimenti. Ma non solo sui social, dove è andato in tendenza l'hashtag #temptationisland, anche lo share ha avuto ottimi risultati, tanto che solo per la prima puntata si sono registrate velte altissime, con oltre il 36% di share.

Merito è sicuramente dei suoi protagonisti: delle 7 coppie che hanno deciso di partecipare, infatti, alcune sono formate da personaggi che difficilmente passano inosservati, come Tony e Lino, improbabile coppia di seduttori, tra i più odiati dal pubblico per i modi viscidi con cui si rapportano alle tentatrici. Tra di loro, inoltre, c'è anche un'ex fidanzata di un noto volto di un programma tv molto seguito, Uomini e Donne.

Stiamo parlando di Mara Valentini, una delle tredici tentatrici che quest'anno hanno il compito di mettere all prova la fedeltà dei fidanzati e che è stata in passato fidanzata con Andrea Zelletta, uno dei tronisti più amati del dating show di Canale5. A svelare l'indiscrezione è stata Deianira Marzano che sui social ha riportato la segnalazione di una fa, svelando che Mara e Andrea Zelletta sono stati fidanzati tanti anni fa.

A riprova della veridicità della situazione, la gossippara ha allegato alcuni scatti che li ritraggono insieme ai tempi della relazione, quando entrambi erano giovanissimi e ben lontani dal mondo della tv.

Temptation Island, noti volti della Fascino tra i tentatori e le tentatrici

Ma Mara Valentini non è l'unico volto legato, anche se indirettamente, ai programmi Fascino. Tra i tentatori di quest'anno, infatti, c'è Carlo Marini, l'affascinante corteggiatore di Manuela Carriero, una delle troniste dell'ultima stagione del programma. Carlo non era passato inosservato neppure a Uomini e Donne, per l'avvenenza fisica e i modi di fare da gentiluomo e sembrava che tra lui e Manuela fosse scattata una certa intesa.

Tuttavia, il trono classico della Carriero è naufragato nel peggiore dei modi, quando sia Carlo sia Michele, altro corteggiatore della tronista, stanchi dei suoi modi di fare, avevano deciso di abbandonare il programma, lasciandola di fatto senza corteggiatori. Intanto, Carlo ha deciso di partecipare a Temptation Island e ha attirato l'attenzione di Martina De Iovannon, fidanzata con il gelosissimo Raul Dumitras. Al ragazzo non sono piaciute le attenzioni scherzose e il flirt di cui Martina si è resa protagonista proprio con Carlo e nel vederlo è stato spinto a una reazione furiosa.

Anche Manuela Carriero nel frattempo ha commentato la presenza del suo ex corteggiatore nella trasmissione, ma dalle sue parole è emerso solo un sincero affetto per lui e per il suo percorso: "Si, di Carlo tentatore lo sapevo e sono contenta per lui".

