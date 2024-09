Temptation Island, l'avvicinamento di Federica al tentatore Stefano e la paura di Alfonso: "Ora sono pronto" (VIDEO)

Gossip TV

Dopo aver visto nuovi video riguardanti la sua fidanzata Federica e il single Stefano, Alfonso ammette i suoi errori a Temptation Island e rivela di essere pronto a cambiare per amore.

Federica sta finalmente riprendendo in mano la propria giovinezza e spensieratezza divertendosi con le altre fidanzate e tentatori nel villaggio di Temptation Island. Ed è stato proprio l'avvicinamento al single Stefano che ha provocato la reazione di Alfonso, che ha ammesso di essere pronto a cambiare per amore della sua fidanzata.

La paura di Alfonso

Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri martedì 24 settembre 2024 su Canale 5, Alfonso si è trovato costretto a dover fare i conti con una complicità inaspettata nata tra la sua amata Federica e il tentatore Stefano. Una complicità che ha infastidito, e non poco, il ragazzo, che si è lasciato andare a un duro sfogo in cui non ha nascosto la sua gelosia:

Il problema è che lei sa bene quanto sono geloso. In questo momento sto male, sto soffrendo dentro. Lei sta peggiorando la situazione facendo così. Io sono pronto anche a cambiare. Quando la vedevo sorridere ero felice, anche se sto soffrendo. Lei qui si sta facendo una vacanza senza di me. Io la amo, non voglio perderla, ho paura.

Dopo aver rivelato a Filippo Bisciglia la sua più grande paura, Alfonso si è confrontato con gli altri protagonisti di Temptation Island. Parlando con Mirco, il ragazzo ha ammesso di essere pronto a cambiare per amore della sua fidanzata Federica:

So che vuole fare anche la vita personale oltre a quella di coppia ma non deve fare così. Non deve legarsi. Mi sono reso conto di aver esagerato con lei sulla questione dei vestiti e dei costumi. Adesso mi scuserei, ci ho riflettuto.

La delusione di Federica

È stata poi la volta di Federica che, al falò con Filippo Bisciglia, ha scoperto di non avere nessun video da guardare. "Io non so come prenderla questa cosa. Magari è meglio ma arrivata a questo punto non lo so. Io continuerò a fare il mio percorso. Non so cosa dire" ha dichiarato la ragazza che, una volta sola in spiaggia, è scoppiata a piangere. A consolarla è poi arrivato il single Stefano. Cosa succederà alla giovane coppia? Riusciranno a risolvere le loro problematiche e a lasciare Temptation Island insieme? L'appuntamento è per il prossimo martedì 1 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5.

