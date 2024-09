Temptation Island, Antonio cotto della single Saretta: finché c’è bonifico, c’è speranza

Gossip TV

Nella terza puntata di Temptation Island, Titty e Antonio sono sempre più distanti a causa dell’infatuazione del partenopeo per la single Saretta. La tentatrice resiste nella speranza del bonifico mariano, Titty esplode ma serve un interprete.

La terza puntata di Temptation Island ci ha risparmiato le corse disperate di Filippo Bisciglia tra i villaggi dei concorrenti del reality show di Canale 5, ma non scene di ordinaria follia tra i protagonisti di questa edizione. Antonio e Titty sono sempre più distanti, soprattutto a causa della colossale cotta del partenopeo per la single Saretta che vede già come donna della sua vita fuori dal programma. Antonio si ingelosisce, fa scenate, si confessa fortemente interessato, tasta il terreno per capire se ci sono reali possibilità di uscire con qualcuno che non sia la sua promessa sposa, mentre la tentatrice subisce nella speranza del bonifico mariano. Titty, nel frattempo, continua a guardare incredula ma sembra non riesca a prendere una decisione almeno quanto ad azzeccare un congiuntivo.

Temptation Island, Antonio fa una scenata di gelosia a Saretta poi l’umiliazione

La nuova edizione di Temptation Island procede senza troppi scossoni, portando alla luce le problematiche e le intenzioni dei concorrenti espresse già dalle prime ore di permanenza nei rispettivi villaggi dell’Is Modus Relais. Dopo il falò di Sara e Fabio, a far discutere sono Antonio e Titty, promessi sposi dopo una romantica proposta di matrimonio sotto la Tour Eiffel a Parigi, che si è scoperto essere stata fatta con la morte nel cuore da parte del partenopeo, con tanto di anello comprato alla bancarella per pochi euro. Una scoperta che Titty ha fatto nel reality show condotto da Filippo Bisciglia, ma che sembra averla scossa fino ad un certo punto dato che continua ad osservare Antonio fare tutto tranne che dimostrarle il suo amore, preferendo sparlare con le sue amiche in una lingua ai più sconosciuta, piuttosto che costringerlo al falò. Vero che un primo tentativo c’è stato da parte di Titty, ma non è stato incisivo come avrebbe dovuto esserlo con l’ira in corpo dopo tutto quello che sta vedendo.

Titty potrebbe anche farci compassione, tante donne si rispecchiano nel prototipo di fidanzata “cornuta e mazziata”, ovvero tradita e poi fatta sentire anche in difetto dal proprio partner che con un’altra donna invece si comporta come un vero cavaliere… Si almeno fino a quando la conquista non è fatta! Antonio, infatti, da una parte continua a corteggiare strenuamente Saretta, lanciandosi anche in una scenata di gelosia a tratti inquietante, a tratti deprimente, non curandosi del fatto che la sua fidanzata lo stia guardando tramite i video nel pinnettu e ai falò; dall’altra, Antonio ha continuamente bisogno di certezze come “Tu mi piaci, io ti piaccio?”, “Io voglio uscire con te, tu mi vuoi?”, insomma stiamo tutti attendendo il bigliettino passato alla vicina di banco con scritto “Ti vuoi mettere con me? Sì, No”.

In tutto ciò un momento di apprezzamento va fatto per Saretta, che ha colto la sua occasione e che merita un applauso anche solo per il coraggio, dopo aver umiliato Antonio. Il partenopeo, infatti, si è lanciato in una scenata di gelosia dopo aver visto la tentatrice vicina a Mirko, e lei prima l’ha ripreso sconcertata facendogli notare che di certo non è di lei che deve essere gelosa, poi ha finto un pianto di rabbia, poi si è lasciata corteggiare e lo ha perdonato come la migliore commedia di Natale su Tv8 mandata in onda già a Novembre.

Temptation Island, Saretta punta la bonifico: Titty ci deluderà al falò finale?

Nel villaggio delle fidanzate Titty si sfoga per la situazione e ci chiediamo: qualcuno ha compreso esattamente lo sfogo senza sottotitoli? Pur comprendendo il ricorso al diletto in un discorso di cuore, dal momento che è la lingua comfort un po’ per tutti, qui siamo oltre e dalla sala chiediamo l’intervento di Olga Fernando. Titty, comunque, ci prova ad emanciparsi con una giornata dedicata a riscoprirsi bella e a valorizzarsi, ma ricade poi nella stessa sequenza di eventi che ce la stanno rendendo sempre più pesante. E sapete perché? Perché il falò di confronto finale non dipenderà da lei come dovrebbe bensì dalla sicurezza di Antonio che, nel momento in cui lascia la sua fidanzata, ha un posto assicurato nella vita della single Saretta dal momento che è il tipo uomo che lascia il vecchio solo per un nuovo comprovato, sia mai dovesse rimanere solo con la consapevolezza che difficilmente troverebbe una nuova polla da spennare.

Detto ciò, la vera regina della puntata è Saretta. La single è totalmente disinteressata, a tratti infastidita, mangia il sushi offerto da Antonio come se fosse l’ultima cena e intanto cerca con lo sguardo la telecamera per conferma del fatto che il suo sforzo al limite dell’umano stia dando i suoi frutti: il santo bonifico mariano. Saretta lo sa che se riuscirà a distinguersi tra le altre tentatrici potrà arrivare a codici sconto su Instagram, prodotti regalati da case di moda sconosciute da mostrare nelle Ig Stories, magari addirittura essere notata da Alfonso Signorini per il Grande Fratello dato che il presentatore ama i protagonisti di Temptation Island almeno quanto creare triangoli, e perché no… Il santo Graal, lo studio di Uomini e Donne dove una volta che entri non vai mai via, dato che puoi tornare in mille forme come corteggiatrice, dama over, tronista e chi più ne ha, più ne metta.

Il momento più alto probabilmente è raggiunto quando, in spiaggia, Saretta fa di tutto per tenersi più distante possibile da Antonio pur toccandolo, dunque poggiando la testa a mille centimetri di distanza dal volto del partenopeo, proprio quando lui le rivela che, se non fossero stati nel programma, l’avrebbe già baciata. Antonio lanciassimo, Saretta sbianca a disagio e risponde con un laconico “Ah si?”, tornando a sistemarsi lontano dal raggio della sua bocca. Insomma, Saretta tieni duro che siamo tutti con te!

