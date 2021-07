Temptation Island, Jessica a letto con il Tentatore poi il falò con Alessandro!

Gossip TV

Jessica trascorre la notte con il tentatore Davide Basolo, poi affronta il fidanzato Alessandro al falò di confronto finale.

La penultima puntata di Temptation Island è stata a dir poco infuocata. Jessica Mascheroni si è lasciata andare con il single Davide Basolo, trascorrendo la notte con lui e destando la furia del fidanzato Alessandro Autera. I due protagonisti del reality delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia, si sono affrontanti in un falò di confronto finale che ha lasciato tutti gli spettatori senza parole.

Temptation Island, Alessandro affronta Jessica

La relazione tra Alessandro Autera e Jessica Mascheroni è giunta al capolinea, e il pubblico non ne è neppure troppo stupito. La coppia, infatti, ha fatto il suo ingresso a Temptation Island in profonda crisi, dal momento che Alessandro si è chiuso in sé stesso e nel suo amore smisurato per l’attività fisica e Jessica non provava neppure più l’impulso di scambiare qualche innocente effusione con il suo fidanzato. Nel villaggio, Jessica si è sentita immediatamente attratta da Davide Basolo e tra i due è nato un feeling innegabile, tanto che nel corso dell’ultima puntata la Mascheroni ha chiesto al tentatore di trascorrere la notte insieme. I due hanno condiviso il letto, tra gesti romantici e passionali, mentre Alessandro ha osservato costernato i video nel pinnettu, rendendosi anche colpevole di vandalismo a oggetti mariani (ormai un episodio sempre più diffuso tra i protagonisti di Temptation Island, che distruggono sedie e lettori dvd come non ci fosse un domani).

Così, l’Autera ha chiesto il falò di confronto immediato, essendo giunto alla conclusione di dover chiudere per sempre con Jessica, al contrario di quanto accaduto tra Federico e Floriana. Quest’ultima ha provato a difendersi durante la discussione, accusando Alessandro di averla portata al limite con la sua vita monastica e di aver sperato in una sua reazione, che invece è tardata ad arrivare. Alessandro, dopo aver rinfacciato alla sua compagna l’acquisto di una costosa macchina e di un anello di fidanzamento con ben tre diamanti, ha ribadito di essere interessato alla single Carlotta, chiedendo anche alla redazione di poterla raggiungere dopo aver lasciato Jessica al falò.

La tentatrice è apparsa felice per il gesto di Alessandro, e ha accettato di conoscerlo meglio lontano dalle telecamere. La stessa fortuna non è toccata a Jessica, dal momento che il Basolo le ha fatto notare come adesso per lei sia necessaria trascorrere un periodo in solitudine, elaborando la fine della lunga relazione con Alessandro. Insomma, un due di picche mascherato in modo sublime quello di Davide!

