Temptation Island, Federico distrutto al falò di confronto: la decisione di Floriana (VIDEO)

Gossip TV

Federico in lacrime per Floriana, che accetta di dare al suo fidanzato una seconda possibilità dopo il falò di confronto a Temptation Island.

Dopo essere stato piantato in asso da Floriana Angelica, furiosa per il feeling nato tra il fidanzato e la single Vincenza Botti, Federico Rasa ha chiesto alla reazione di poter affrontare nuovamente la sua compagna al falò di confronto. In lacrime, Federico ha espresso tutti i suoi pensieri con una romantica lettera, ma sarà stata sufficiente per riconquistare la fiducia di Floriana dopo tutti i video che le hanno spezzato il cuore?

Temptation Island, Federico in lacrime per Floriana

Floriana Angelica ha mollato Federico Rasa al falò di confronto finale, furiosa dopo essere stata abbandonata dal fidanzato che ha inizialmente deciso di non presentarsi. La siciliana non ha digerito il feeling nato tra Federico e la tentatrice Vincenza Botti, che ha vissuto come una totale mancanza di rispetto, accusando il suo fidanzato di averla dimenticata per creare una storiella d’amore nel villaggio di Temptation Island. Neppure 24 ore dopo, il Rasa ha chiesto alla redazione di organizzare un secondo falò, pronto a dimostrare alla sua fidanzata di essere cambiato e di aver capito di amarla sul serio. Federico è scoppiato in lacrime dopo aver scoperto che Floriana ha accettato il suo invito, troppo emozionato per la speranza di potersi giocare una seconda possibilità.

Floriana, invece, si è mostrata fredda e distaccata sebbene pronta ad ascoltare il suo compagno. Premettendo di non essere un uomo bravo con le parole, il Rasa ha chiesto il permesso di leggere una lunga lettere indirizzata alla sua fidanzata, chiarendo di essersi avvicinato a Vincenza solo per capire qualcosa in più sul suo rapporto con Floriana. “Pensavo che l’amore per te fosse un lontano ricordo, invece è vivo. Se non ti sento mi sento vuoto. Non potrei svegliarmi la mattina senza di te al mio fianco. Sei l’unica che mi è stata vicina nei momenti più difficili, anche se non parlo riesci sempre a trovare il modo per calmarmi […] Se ti ho richiamata è perché non ho più dubbi, oggi sono disposto a cambiare per te e venirti incontro. Meriti tanto, meriti un uomo che sappia prendersi cura di te e non vedo l’ora di sposarti”, ha dichiarato Federico asciugando tutte le sue lacrime.

Floriana ha provato a mantenere la sua posizione, salvo poi essere costretta ad ammettere di essere ancora innamorata di Federico e di volergli dare un’ultima possibilità. Questa volta, se il Rasa non dimostrerà di essere cambiato, Floriana è pronta a fare le valigie! Cosa sarà successo alla coppia dopo il falò a Temptation Island? Lo scopriremo questa sera nel corso dell’ultima puntata.

Scopri le ultime news su Temptation Island.