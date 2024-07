Temptation Island, Jenny Guardiano rimuove le protesi alle labbra: "Non mi riconosco, ma..."

Gossip TV

A sorpresa, Jenny Guardiano di Temptation Island, ha svelato ai fan di aver deciso di rimuovere le protesi alle labbra e tornare a un look più naturale.

p>è stata una delle protagoniste die in un recente video sui social ha svelato di essersi sottoposta a un piccolo intervento per, mostrando poi il prima e dopo su Instagram.

Dopo la fine del reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia, Jenny Guardiano ha deciso di sottoporsi a un piccolo intervento, cambiando look e rimuovendo le protesi che aveva alle labbra. Sorprendendo i fan, si è mostrata sui social coprendosi una parte del viso e rivelando ai followers della sua decisione: al momento, ha raccontato, le labbra sono ancora gonfie, ma preso guariranno.

Su Instagram, la fidanzata di Tony Renda, con cui ha lasciato il programma, ha dichiarato:

"Buongiorno a tutti, in questi giorni ho fatto una cosa che magari lascerà sconvolto qualcuno di voi. Ho tolto le labbra, questa è la situazione, ci sono ancora un po' dei lividi, sono gonfie, però eccoci qua. Mi vedo strana, ma posso farcela, devono ancora guarire perciò sono così"

Sul web in molti le hanno fatto i complimenti per la sua decisione, che le ha regalato un look più naturale e che per i fan la rende ancora più bella.

Temptation Island, Jenny e Tony un mese dopo

Stando a ciò che i due hanno rivelato un mese dopo la fine della trasmissione, le dinamiche tra Jenny e Tony ora sono completamente cambiate. A raccontarlo è stata Guardiano: oggi, infatti, Jenny può uscire con le amiche, si veste come desidera e ha ripreso in mano la sua vita in pieno, mettendo da parte gli assurdi divieti imposti da Tony. A sorpresa, Jenny ha rivelato che presto partirà per un viaggio con le amiche, circostanza di cui Tony non era minimamente a conoscenza:

"I cambiamenti ci sono stati, ha iniziato a saper gestire la gelosia. Sono libera di esprimermi, vestirmi come mi va, lui non dice più nulla. Ho prenotato un viaggio con le mie amiche. Però a volte c'è, altre volte no, sparisce. Capisco che vuole darmi la mia libertà, però a volte penso che va dall'amico suo. Imparerà a trovare il grigio e non solo il bianco e nero. Sono felice, mi sento cambiata, rinata. Qualche settimana fa sono andata a trovare Martina, mi ha presentato la sua famiglia, io le ho fatto conoscere mio padre. Siamo andare a ballare, c'erano i suoi fratelli e gli amici"

Anche Tony ammette di essere stato cambiato dall'esperienza di Temptation Island e che il primo passo è stato riconoscere di imporre a Jenny eccessive limitazioni, inutili e dannose per lei e la loro storia. Renda ha anche ammesso di aver sbagliato su tante cose e che i compromessi a cui erano arrivati erano più un ostacolo alla coppia che un modo per crescere insieme.

