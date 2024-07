Temptation Island, Jenny Guardiano e Tony Renda un mese dopo: ecco cosa è successo dopo il reality! [VIDEO]

Gossip TV

Scopriamo insieme cosa è succeso a Jenny Guardiano e Tony Renda dopo la fine di Temptation Island a distanza di un mese dalla fine del reality!

Giovedì 25 luglio si è conclusa l'ultima puntata di questa edizione di Temptation Island e il pubblico amante del reality di Canale5 ha scoperto cosa è successo alle ultime coppie rimaste nel reality. In particolare, i fan erano curiosi di sapere cosa sarebbe successo a Jenny Guardiano e Tony Renda: i due, contro ogni aspettativa, sono usciti insieme dal programma, ma un mese dopo, cosa sarà successo?

Temptation Island, Jenny e Tony un mese dopo: ecco cosa è successo!

A un mese di distanza dalla fine delle registrazioni di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha accolto Jenny Guardiano e Tony Renda per sapere come procedeva la loro storia dopo l'esperienza nel reality di Canale5. Davanti alle telecamere di WittyTv, i due fidanzati hanno rivelato che, finalmente, dopo il periodo di separazione all'interno del programma, "Mr Hyde è andato in pensione".

Con questa frase Tony ha fatto riferimento alla sua presunta doppia identità, quella da latin lover e traditore seriale, che emergeva ogni volta che Jenny non era al suo fianco. La ragazza ha scoperto dell'esistenza dei vari tradimenti durante la prima puntata del programma e, nonostante Tony avesse continuato a dimostrare di essere un donnaiolo incallito, alla fine, ha accettato di dargli una seconda chance.

Stando a ciò che i due hanno rivelato un mese dopo la fine della trasmissione, le dinamiche tra Jenny e Tony ora sono completamente cambiate. A raccontarlo è stata Guardiano: oggi, infatti, Jenny può uscire con le amiche, si veste come desidera e ha ripreso in mano la sua vita in pieno, mettendo da parte gli assurdi divieti imposti da Tony. A sorpresa, Jenny ha rivelato che presto partirà per un viaggio con le amiche, circostanza di cui Tony non era minimamente a conoscenza:

"I cambiamenti ci sono stati, ha iniziato a saper gestire la gelosia. Sono libera di esprimermi, vestirmi come mi va, lui non dice più nulla. Ho prenotato un viaggio con le mie amiche. Però a volte c'è, altre volte no, sparisce. Capisco che vuole darmi la mia libertà, però a volte penso che va dall'amico suo. Imparerà a trovare il grigio e non solo il bianco e nero. Sono felice, mi sento cambiata, rinata. Qualche settimana fa sono andata a trovare Martina, mi ha presentato la sua famiglia, io le ho fatto conoscere mio padre. Siamo andare a ballare, c'erano i suoi fratelli e gli amici"

Temptation Island, Tony ammette di aver sbagliato con Jenny: "Oggi, ho capito, la snaturavo, ma Mr Hyde non c'è più"

Nonostante la scoperta inattesa del viaggio della fidanzata, anche Tony ammette di essere stato cambiato dall'esperienza di Temptation Island e che il primo passo è stato riconoscere di imporre a Jenny eccessive limitazioni, inutili e dannose per lei e la loro storia. Renda ha anche ammesso di aver sbagliato su tante cose e che i compromessi a cui erano arrivati erano più un ostacolo alla coppia che un modo per crescere insieme.

Infine, Tony ha affrontato l'argomento "Mr Hyde", dichiarando che è arrivato il momento di mandarlo in pensione, perché era la parte di sé che creava maggiori problemi e mancava di rispetto a Jenny:

"Il percorso è stato importante per me, ho capito che su tante cose sbagliavo. La snaturavo, non era corretto. È giusto che viva la sua vita insieme a me, idem per me. Mr. Hyde non c'è più, non esiste più. Ti ho dimostrato che mi so divertire senza andare oltre. Il problema era la repressione creata dal nostro rapporto. I compromessi hanno giocato un ruolo negativo nel nostro rapporto. Tante colpe non ne ho, era Mr. Hyde a sbagliare. Lui creava casini, ora è andato in vacanza per un lungo periodo, è in pensione"

A queste parole, Jenny Guardiano è intervenuta categorica: se Mr Hyde fosse tornato, ad andare via sarebbe stata lei e questa volta per sempre. Nonostante molti fan non abbiano apprezzato la scelta di Jenny di tornare con Tony e perdonarlo, è chiaro che la ragazza non è la stessa ingenua che è entrata nel programma, ma ha acquisito consapevolezza di quanto vale e di che tipo di relazione sente di meritare e che, al di là dei suoi difetti, è sinceramente innamorata di Tony:

"Io amo Tony anche se è un caso disperato, io riuscirò a cambiarlo. Ha la malattia delle donne, io di Tony. Me le fa di tutti i colori, mi sento sottona, ma sono sempre qua. Devo cambiarlo"

Scopri le ultime puntate di Temptation Island