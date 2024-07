Temptation Island, Jenny e Tony si sono lasciati? Ecco le ultime Segnalazioni

Gossip TV

Jenny e Tony si sono lasciati? Ecco le ultime segnalazioni su una delle coppie più discusse della nuova edizione di Temptation Island.

Mancano poche ore alla messa in onda della nuova puntata di Temptation Island e arriva una segnalazione scottante su una delle coppie di questa stagione. Stiamo parlando della coppia formata da Jenny Guardiano e Tony Renda. Cosa è successo ai due dopo il falò di confronto finale?

Temptation Island, arriva una nuova segnalazione

La nuova stagione di Temptation Island sta appassionando i fan di Canale 5, curiosi di scoprire come andrà a finire tra le coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore nel reality show condotto da Filippo Bisciglia. Nel corso della puntata in onda stasera, la penultima di questa stagione, vedremo un nuovo confronto tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella. La coppia partenopea ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso, soprattutto quando Lino ha rifiutato per un incredibile numero di volte il falò con la sua fidanzata, costringendo Bisciglia a fare la spola tra la spiaggia e il villaggio dei fidanzati. Ma non sono loro l’unica coppia di spicco di questa turbolente stagione.

Occhi puntati, infatti, anche sui siciliani Jenny Guardiano e Tony Renda. Mentre il deejay 42enne continua a corteggiare tentatrici, Jenny inizia ad aprire gli occhi e a pretendere di aver un uomo fedele al suo fianco, che non la faccia sentire sbagliata per i desideri che qualunque 26enne potrebbe avere. Proprio su di loro arrivano due segnalazioni clamorose che confermano quello che è successo dopo il loro confronto a Temptation Island.

Temptation Island, come è andata a finire tra Jenny e Tony

Tra le coppie più discusse di questa edizione di Temptation Island, quella formata da Jenny Guardiano e Tony Renda merita un’attenzione in più. Il deejay è scatenato, ha ammesso di aver avuto per tanto tempo una doppia vita e che non l’avrebbe lasciata se non costretto dalla sua fidanzata. Anzi, Tony si auspica che lei accetti queste sue inclinazioni infedeli in futuro, mentre Jenny è scioccata e delusa e inizia a concentrarsi su sé stessa e le proprie ambizioni. La giovane vuole ricostruire la sua vita, seppur nostalgica del fidanzato del quale è profondamente innamorata, avendo compreso di non essere sbagliata. Ma come è andata a finire tra i due? Arrivano delle Anticipazioni alle orecchie indiscrete di Deianira Marzano.

“In questo momento Tony si trova ad una festa in una villa privata in provincia di Catania. Gli hanno vietato di fargli foto perché è in incognito, ci sono un mucchio di belle ragazze ma non la sua fidanzata [….] Il sabato Tony di Temptation a Milazzo con una ragazza. La sera prima a suonare in un locale e il giorno dopo è stato visto in un lido”.

Insomma, Tony e Jenny sembrerebbero aver interrotto ufficialmente la loro storia d’amore dopo Temptation Island. Non è chiaro se i due si siano lasciati al falò di confronti finale o abbiano riprovato a far funzionare le cose, giungendo poi alla conclusione che fosse meglio lasciarsi per sempre.