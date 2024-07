Temptation Island, anticipazioni: ecco cosa è successo tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano

Gossip TV

Cosa accadrà tra Alessio e Lino nella prossima puntata di Tempation Island? Dagospia ha fatto esplodere il gossip sulla coppia e il loro rapporto che avrà un inaspettato colpo di scena.

La vicenda amorosa tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella, protagonisti di Temptation Island, ha catturato l'attenzione di molti telespettatori, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno mediatico. Di recente, Dagospia ha svelato un'importante anticipazione che getta luce su cosa potremo aspettarci nella prossima puntata del popolare docu- reality di Canale 5.

Temptation Island: tutto quello che accadrà tra Alessia e Lino nella prossima puntata

Questa rivelazione ha suscitato grande interesse tra i fan e gli appassionati del programma. Ricordiamo che Lino e Alessia avevano deciso di separarsi durante il loro primo falò di confronto, una decisione che aveva colpito profondamente il pubblico per la sua intensità emotiva e per le circostanze che l'avevano provocata. Tuttavia, le sorprese non sono finite qui. Secondo le informazioni divulgate da Dagospia, i due ex fidanzati si troveranno nuovamente faccia a faccia davanti al conduttore Filippo Bisciglia.

"Curiosi di sapere come andrà a finire la telenovela partenopea tra Alessia e Lino, la coppia che ha fatto impazzire gli appassionati di Temptation Island?Dagospia è in grado di rivelarvi in anticipo cosa succederà nella penultima puntata che andrà in onda mercoledì sera su Canale5" si legge sul portale diretto da Roberto D'Agostino che prosegue poi nel racconto dello spoiler:

"Come anticipato nell’ultima puntata, Alessia, dopo un falò di fuoco con il fidanzato, ha preferito tornare a casa da sola. E Lui, tirando un sospiro di sollievo, si è rifugiato tra le braccia della tentatrice Maika. L’epilogo imperfetto sembrava servito. E, invece, poche ore dopo Lino ci ha ripensato, chiedendo di poter incontrare la fidanzata. Fin qui tutto noto."

"Ma facciamo un passo in avanti. Alessia accetta di poter incontrare nuovamente Lino che tenta di tutto per riconquistarla sul tronco tanto caro ai fan dell’isola delle corna. Peccato che lui si sia fatto male i conti: quando Alessia arriva all’incontro non ha mai visto cosa è successo dopo l’ultimo falò. I video dell’avvicinamento di Lino alla tentatrice, le ennesime bugie del fidanzato mandano Alessiasu tutte le furie. Per lui è la fine. Lei trova il coraggio di sfanc*larlo definitivamente all’interno del programma. Il viaggio nei sentimenti per loro si è rivelato un disastro. Le loro strade si dividono, si spera, per sempre"

Alessia quindi accetterà di rivedere Lino ma sarà poi informata che il fidanzato ha cercato subito Maika dopo l'ultimo falò. La 30enne campana avrà modo di ascoltare anche altre bugie di Lino e deciderà quindi di chiudere definitamente la relazione.

Scopri le ultime news su Temptation Island.