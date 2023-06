Temptation Island: un noto ex gieffino sarà uno dei tentatori della prossima edizione

Gossip TV

Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, scalda i motori: lunedì 26 giugno in prima serata su Canale 5, torna Temptation Island e tra i single pronti a tentare le coppie arriva un noto ex gieffino della sesta edizione.

Temptation Island: tra i tentatori ci sarà l'ex gieffino Gianluca Costantino

Tra i tentatori infatti, ci sarà Gianluca Costantino, ex concorrente del reality di Alfonso Signorini. Classe 1989, modello e personal trainer, Costantino è stato uno dei volti della sesta edizione del Gf Vip. Di recente è stato avvistato con Jessica Selassié, che ha deciso di affidarsi agli allenamenti del bel modello ligure per rimettersi in forma.

Le riprese di Temptation Island inizieranno il 6 giugno prossimo nel consueto resort dell'Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Sei coppie di fidanzati metteranno alla prova i loro sentimenti trascorrendo due settimane separati dai rispettivi partener e alle prese con avvenenti tentatori e tentatrici.

Parlando delle coppie scelte quest'anno, Raffaella Mennoia, ha dichiarato:

"Sono tutte coppie in cui si nutrono sentimenti l’uno verso l’altra… ecco, c’è quasi sempre la coppia in cui sembra che ci sia chi ama di più e chi ama di meno. E quello che ama di più si chiede di solito ‘Mi amerà come lo amo io?’, ‘Mi tradirà? Abbiamo lavorato due mesi sulle persone da scegliere. La formula rimane la stessa a cui siamo abituati. Ma questo programma è fatto completamente dal cast, quindi bisognerà capire come è stato composto il gruppo...è da lì che parte tutto"

"Sono pronto a fare il viaggio nei sentimenti e non vedo l'ora di partire. Sono tanto emozionato. Siamo carichissimi! Non vediamo l'ora di tornare!" ha dichiarato Filippo Bisciglia aVerissimo, svelando qual è, secondo lui, il segreto del grande successo del programma:

"Per quanto sia bello il montaggio, per come vengono raccontate le storie, alla fine rimani appeso. Vuoi sempre sapere come andrà a finire. Insomma è una fiction!"

