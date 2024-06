Temptation Island, Greta Rossetti commenta la prima puntata e svela: "L'ho visto per lei"

Gossip TV

L'ex tentatrice Greta Rossetti, protagonista anche dell'ultima edizione del Grande Fratello, rompe il silenzio sui social e commenta la prima scoppiettante puntata di Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia.

Ieri, giovedì 27 giugno 2024, su Canale 5 è partita ufficialmente la nuova edizione di Temptation Island. A commentare la prima puntata del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia è arrivata anche l'ex tentatrice Greta Rossetti che, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, ha rivelato di avere un'amica nel cast.

Le parole di Greta Rossetti sulla nuova edizione di Temptation Island

La prima puntata di Temptation Island è stata davvero ricca di colpi di scena. A dire la sua sulle prime dinamiche ci ha pensato l'ex tentatrice Greta Rossetti. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan su Instagram, la giovane influencer ha rivelato di non volersi sbilanciare subito sulle nuove coppie in gioco e di aver visto la trasmissione per la presenza nel cast delle single di una sua grande amica:

Non voglio esprimere nessun giudizio perché non ho inquadrato bene le coppie. Mi piace come format e, devo essere sincera, fa un pò strano vederlo da fuori. L'ho visto in primis perché Filippo conduttore lo adoro e poi perché c'è una mia cara amica che fa la ragazza single. L'ho visto per lei diciamo. Non voglio giudicare le coppie, devo capirle. Ho visto delle cose non carine, vediamo nei prossimi giorni. Vi dirò.

Dopo essersi sbilanciata sulla nuova edizione di Temptation Island, Greta, che è ancora al centro del gossip per il suo rapporto con Sergio D'Ottavi, ha colto l'occasione per levarsi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di tutte quelle persone che continuano a parlarle alle spalle nelle varie interviste. A tal proposito, la finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello ha dichiarato:

Penso che non siano anime belle e pure. Se sei una persona buona e pura non parli male degli altri quando sei in giro o rilasci interviste sia che una persona ti sta antipatica o simpatica. Non parli proprio. Chi parla male degli altri per me non valgono tanto. Non voglio neanche esprimere un giudizio perché io in primis odio chi lo fa. Dico solo lontani da me.

Ascolti record per la prima puntata di Temptation Island

Tornando a parlare invece della prima puntata di Temptation Island, che ha visto protagonisti assoluti Tony Renda e Lino Giuliano insieme alle loro rispettive fidanzate Jenny Guardiano e Alessia Pascarella, ha registrato ascolti record. Il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 3.804.000 di spettatori e del 36.5% di share. Ricordiamo che le sette coppie della nuova edizione sono: Alessia, 30 anni e Lino, 29 anni, fidanzati da quattro anni; Jenny, 26 anni e Tony, 41 anni, fidanzati da cinque anni; Christian, 34 anni e Ludovica, 29 anni, fidanzati da quasi 2 anni; Siria, 22 anni e Matteo, 33 anni, fidanzati oltre sei anni; Gaia, 24 anni e Luca, 32 anni, fidanzati da quasi 2 anni; Martina 26 anni e Raul, 23 anni, fidanzati da circa 1 anno e Vittoria, 34 anni e Alex, 36 anni, fidanzati da circa 2 anni.

