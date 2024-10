Temptation Island, Giulia a ruota libera sul suo ex Mirco e la single Alessia: ecco cosa ha rivelato

Gossip TV

L'ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, Giulia Duranti, torna sui social e vuota il sacco sulla fine della relazione con Mirco Rossi e il flirt con la tentatrice Alessia: "Non eravamo più felici".

Giulia Duranti e Mirco Rossi sono stati tra le coppie più discusse dell'ultima edizione di Temptation Island, che si è conclusa lo scorso martedì 22 ottobre 2024 su Canale 5. Dopo ben nove anni insieme, i due toscani hanno deciso di dirsi addio e mettere un punto alla loro lunga storia d'amore.

La verità di Giulia Duranti

Nessun lieto fine per la coppia formata da Mirco Rossi e Giulia Duranti, che hanno deciso di lasciare Temptation Island separati. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, la giovane toscana ha deciso di vuotare il sacco e svelare la sua verità sul rapporto con il suo ormai ex fidanzato. A proposito del loro confronto a Uomini e Donne, la giovane ha commentato il comportamento del toscano nei confronti della tentatrice Alessia e parlato della possibilità di tornare insieme in futuro:

Penso che non sia stato facile per nessuno quel confronto, Mirco lo vedo molto preso da Alessia era sicuramente stranito come me di ritrovarsi in un contesto del genere [...] Ci ho provato a dare una seconda possibilità alla relazione sia al falò, sia quando siamo tornati, ma Mirco aveva cuore e testa altrove. A volte si fa fatica a guardare in faccia la realtà, ma il tempo e i fatti aiutano.

Giulia ha continuato svelando qual è stato il momento più difficile dopo il docu-reality delle tentazioni di Canale 5 e replicando alle accuse mosse dall'opinionista Gianni Sperti e dalla tentatrice Alessia:

Preparare le cose a casa di Mirco e portarle via, ma anche questa cosa ad oggi mi ha resa più forte [...] Le persone giustamente possono pensare ciò che vogliono, a me attaccare Alessia non mi faceva sentire meglio. Io e Mirco non eravamo più felici e non abbiamo lavorato entrambi a tornare ad esserlo anche prima di partire, le relazioni vanno coltivate, amore e amicizia.

Federica nel cast del Gf

Giulia Duranti ha parlato anche delle sue ormai ex compagne di avventura a Temptation Island riservando parole di grande affetto nei confronti di Federica Petagna. Per chi non lo sapesse, per la giovane napoletana, che ha deciso di chiudere la sua storia d'amore con Alfonso D'Apice e iniziare una frequentazione con il tentatore Stefano, stanno per aprirsi le porte anche di un famoso programma Mediaset: secondo Fanpage, infatti, la nail artist avrebbe sostenuto i provini per partecipare al Grande Fratello e farà il suo ingresso nella Casa nella puntata di lunedì 28 ottobre 2024. Una strategia messa in atto da Alfonso Signorini per creare una nuova dinamica amorosa? Staremo a vedere.

