Temptation Island, Gabriela Chieffo svela la verità sulla presunta crisi con Giuseppe Ferrara

L'ex protagonista di Temptation Island, Gabriela Chieffo, ha finalmente svelato come stanno le cose tra lei e Giuseppe Ferrara, con cui si vociferava che ci fosse una crisi.

Da diversi giorni si era diffuso il rumor secondo cui tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island ci fosse una profonda crisi. Dato che non erano mancate delle frecciatine tra i diretti interessati sui social, i fan della coppia erano arrivati alla conclusione che tra loro fosse tutto finito e che le nozze, previste per la prossima estate, fossero saltate. Nelle scorse ore, Gabriela ha deciso di ntervenire su Instagram e rivelare come stanno davvero le cose tra lei e Giuseppe.

Temptation Island, Gabriela Chieffo replica ai rumors sulla crisi con Giuseppe Ferrara

Dopo giorni in cui i rumors sulla crisi tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si erano fatti più insistenti, l'ex protagonista del reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia ha deciso di tornare sui social per fornire qualche spiegazione ai fan. Gabriela ha esordito dicendo che non intende rivelare nel dettaglio ciò che è accaduto tra lei e il compagno, per rispetto della propria privacy e di quella delle rispettive famiglie.

Tuttavia, conferma i rumors sulla loro momentanea separazione, specificando che è stata una decisione che è durata per alcune settimane e che è stata lei a chiedere questa pausa. Gabriela ha proseguito dicendo che non è stato facile per lei e Giuseppe questa separazione, ma che ora sono di nuovo insieme e che è tutto risolto.

L'ex protagonista del docu-reality ha replicato anche agli haters che hanno accusato lei e il fidanzato di aver organizzato tutto solo per generare hype su di loro e avere più attenzioni:

"Comunque voglio sfatare anche questo mito che abbiamo fatto tutto per hype. Se avessimo voluto farlo, io e Giuseppe, lo avremmo fatto in un altro modo e invece io non ho più risposto ad alcuna domanda, non ho mai detto che ci siamo lasciati."

Temptation Island, nozze saltate tra Gabriela e Giuseppe? Lei interviene e spiega come stanno le cose tra loro

Gabriela ha aggiunto che questa momentanea crisi per ora è passata e che non ritornerà sull'argomento per rivelarne le cause. La scelta di non parlare della loro crisi è dipesa anche dalla situazione precaria in cui la loro relazione versava: a detta di Chieffo, infatti, lei e Giuseppe non si erano lasciati, come avevano lasciato intendere sui social, ma continuavano a sentirsi e vedersi, quindi, non avrebbe avuto senso parlare di una definitiva rottura per loro.

Gabriela Chieffo ha poi confermato che tra 8 mesi lei e Giuseppe convoleranno a nozze. La coppia si è fidanzata ufficialmente lo scorso settembre, durante l'ospitata a Uomini e Donne e la data delle nozze è fissata per la prossima estate. L'ex protagonista di Temptation Island ha proseguito dicendo che al momento tra lei e Giuseppe è tutto chiarito e che lei e il fidanzato hanno avuto la possibilità di aggiungere un altro tassello alla loro felicità.

Anche su questo punto ha mantenuto un certo riserbo, specificando però che molto presto lei e Giuseppe torneranno sui social e spiegheranno tutto nei dettagli. Gabriela ha specificato che si tratta di un altro sogno che hanno potuto realizzare e che li ha resi molto felici:

"Al momento, a parte le cose brutte che poi avremo modo di parlarne, c’è anche qualcosa di bello che ci ha portato a stare meglio insieme. Adesso non posso parlarvene ancora ma presto lo farò. Vi dico soltanto che abbiamo realizzato un altro sogno io e Giuseppe e siamo davvero molto contenti. E nulla, tempo al tempo e ve ne parleremo insieme."

