Temptation Island, Gabriela Chieffo in crisi con Giuseppe Ferrara: "Su Giuseppe preferisco non dire nulla ora"

A un passo delle nozze, la coppia protagonista di Temptation Island formata da Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo sembrerebbe in crisi. A confermarlo alcune risposte della ragazza.

Problemi in paradiso per Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, ex protagonisti dell'edizione 2023 di Temptation Island. La coppia dovrebbe convolare a nozze nell'estate del 2025, ma alcune risposte di Gabriela hanno lasciato intendere che tra lei e Giuseppe ci sia aria di burrasca.

Temptation Island, crisi tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara?

La coppia aveva preso parte all'edizione di Temptation Island del 2022 e sembrava che dovessero lasciare il docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia da single, dato che Giuseppe aveva ammesso di aver tradito la fidanzata, con cui aveva una relazione da 7 anni, e si era avvicinato molto alla tentatrice Roberta De Grazia. Tuttavia, dopo un ultimo falò di confronto alquanto burrascoso, Giuseppe chiedse un ulteriore confronto a Gabriela e alla fine la ragazza accettò di perdonarlo e uscire con lui dalla trasmissione.

I due dovrebbero essere nel pieno dei preparativi delle nozze, che dovrebbero essere celebrate la prossima estate, ma sui social alcuni movimenti di Gabriela hanno scatenato rumors e voci di una crisi tra lei e Giuseppe. Inoltre, alcune risposte alle domande sui social da parte dei fan sembrano confermare che tra gli ex protagonisti di Temptation Island ci sia aria di tempesta. Infatti, Gabriela ha ammesso di non voler parlare di Giuseppe e non aver nulla da dire su di lui.

E, ancora, Gabriela ha replicato - a chi le ha chiesto come stesse - che in questo momento stava cercando di ritrovare la sua serenità e che prima o poi la troverà, non aggiungendo ulteriori dettagli, ma avvalorando ancor di più le teorie secondo cui tra lei e Giuseppe potrebbe non esserci più sintonia come prima.

Temptation Island, la proposta di matrimonio a Uomini e Donne

Dopo essere usciti insieme da Temptation Island, Giuseppe e Gabriela sono stati ospiti di Uomini e Donne e con un escamotage Ferrara ha deciso di inginocchiarsi e chiedere alla fidanzata di sposarlo.

"Questo anello l’ho fatto per te e voglio chiederti se vuoi sposarmi. Vuoi diventare mia moglie?" ha domandato Giuseppe. Gabriela che, visibilmente emozionata e incredula, ha prima annuito e poi ringraziato Maria De Filippi e Temptation Island.

Intervistata da Witty dopo la puntata di Uomini e Donne, Gabrielaha confessato:"È stata emozionante, bellissima. Non me l'aspettavo, lo vedevo troppo emozionato già prima della puntata e poi ho capito perché [...] Lui è proprio diverso, è cambiato davvero tanto!". A farle eco Giuseppe:"Da quando sono uscito dal programma sono davvero cambiato. È iniziata una nuova vita".

