Temptation Island, Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci di nuovo insieme: l'ex naufraga svela la verità sul loro rapporto

Drusilla Gucci rivela i reali motivi che l'hanno spinta a tornare insieme all'ex volto di Temptation Island.

Dopo un lungo periodo di crisi, è tornato il sereno tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, la giovane ha svelato i reali motivi che l’hanno spinta a tornare insieme all'ex simpatico volto di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

È tornato il sereno tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono tornati insieme. La conferma è arrivata proprio dalla ragazza che, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, ha ammesso che sarebbe stato proprio l'ex protagonista di Temptation Island a fare un passo indietro:

Non c’entra niente la gelosia, o una presunta terza persona. Il motivo sono le divergenze caratteriali e gli stili di vita e passioni opposte. Per tutta la relazione mi sono adattata alla vita di Francesco, sono scesa a Roma e abbiamo seguito il suo stile di vita e le cose che preferiva lui. Ad un certo punto le cose dovevano essere reciproche. E quindi abbiamo preso del tempo per riflettere. A quanto pare dice di aver capito e che d’ora in poi sarà lui a venirmi incontro.

Perché ho deciso di tornare insieme a Francesco? Bella domanda, come mai? Me lo chiedo anche io. A parte gli scherzi, siamo tornati insieme perché mi ha detto di aver capito tante cose, che d’ora in poi cercherà di entrare nella mia vita, verrà a Firenze e si interesserà alle mie passioni. Come dovrebbe essere normalmente, e come io ho sempre cercato di fare e quindi. considerato il sentimento, gli ho dato un’altra possibilità. Come farei senza un Chiofalo che mi molesta tutto il giorno con una voce da 90 decibel? Vediamo se farà veramente queste cose.

Drusilla ha colto l'occasione anche per replicare a tutti coloro che li hanno accusati di aver messo in scena una finta rottura solo ed esclusivamente per visibilità:

Beccati…Dopo il divorzio e il seguente secondo matrimonio ci avevano promesso che diventavamo testimonial Mulino Bianco, con Salsiccia che interpretava nostra figlia. Stiamo ancora aspettando, speriamo bene.

