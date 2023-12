Temptation Island, Francesca Sorrentino furiosa sui social: "Siete tutti leoni da tastiera, non avete il coraggio di..."

Gossip TV

Francesca Sorrentino duramente criticata sui social per il suo presunto riavvicinamento a Manuel Maura.

Francesca Sorrentino è finita al centro delle critiche per il presunto riavvicinamento al suo ex fidanzato Manuel Maura. A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio l'ex amata protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island che, attraverso delle storie su Instagram, ha cercato di difendersi dagli attacchi e pesanti offese.

L'ira di Francesca Sorrentino

Gli ultimi movimenti social di Francesca Sorrentino e Manuel Maura avevano fatto pensare a un ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di Temptation Island. Un riavvicinamento che è stato commentato proprio dalla ragazza che, attraverso un video pubblicato sui social, ha spiegato una volta per tutte come stanno realmente le cose con il suo ex fidanzato:

Allora, voglio dire una cosa e poi torno a pensare alle cose veramente importanti. Il giorno del funerale di mio nonno io ancora non parlavo con Manuel, anzi lui è venuto al funerale e io l’ho trattato anche abbastanza di mer*a. Dopo il funerale, io e i miei migliori amici Marco e Emanuela abbiamo deciso di farci un giro con la macchina. Davanti ad una pizzeria al taglio c’era Manuel a mangiarsi un supplì. Marco di ha detto che si voleva fermare un attimo e si è fumato una sigaretta lì fuori con Manuel, mentre io ed Emanuela siamo rimaste in macchine.

Io in quella pizzeria con Manuel non c’ero. Nonostante ciò, io l’ho detto e ridetto che è stato invitato al mio compleanno, mi ci vedo e mi ci sento. Non è che adesso se si crea un gregge di pecore tutti si allineano e tutti si aggregano, mi sembra un po’ questo. Io comunque sono sempre limpida e sincera, racconto sempre quello che succede. Non ci sono ancora tornata insieme, nonostante questo mi ci sento e mi ci vedo. Già detto e ridetto, nessun gossip. Lo sto dicendo io. Mi fate ridere perché adesso tutti parlate, tra profili veri e falsi.

Leggi anche L'obiettivo di Greta Rossetti al Gf

La Sorrentino, visibilmente infastidita, non ha poi perso occasione per replicare a tutti coloro che l'hanno duramente criticata e offesa sui social:

Ok, tutte queste carine persone che mi incontrano e commentano “poverina“, “senza dignità“, “merita le corna ed altro“, “donna piccola“, insulti su insulti, anziché fissarmi e poi abbassare la testa prendendo il telefonino e scrivere quel commentino, ditemelo in faccia. Vi stringerei la mano se aveste il coraggio di fare una cosa del genere. Però, dietro al telefonino tutti grandi leoni da tastiera…In realtà siete un ammasso di pecore che vi accodate al gregge quando è il momento di sparare forte. Poi vi siete aggregati al gregge quando era il momento di fare i complimenti per carità. Però, ripeto, state a condividere post contro la violenza sulle donne…La violenza è anche quella verbale che fate.

Scopri le ultime news su Temptation Island.