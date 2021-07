Temptation Island: Floriana molla Federico al falò di confronto, la richiesta inaspettata del ragazzo (VIDEO)

Gossip TV

Floriana decide di lasciare Temptation Island da sola, ma Federico non si arrende.

La quarta puntata di Temptation Island ha visto l'uscita di scena della coppia formata da Federico Rasa e Floriana Angelica, che ha deciso di lasciare il programma da sola. Una decisione che ha spiazzato il ragazzo, che poche ore dopo il falò di confronto ha fatto una richiesta inaspettata a Filippo Bisciglia.

Floriana lascia Temptation Island da sola, ma arriva il colpo di scena

Infastidita e stanca del comportamento assunto da Federico a Temptation Island, Floriana ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato, che però è stato prontamente rifiutato. Durante il quarto falò di gruppo, Filippo ha mostrato alla ragazza altri filmati nel quale il suo fidanzato piangeva pensando a lei.

La decisione di Federico di uscire in esterna con Vincenza ha spiazzato Floriana, che ha nuovamente richiesto il falò di confronto, che questa volta è stato accettato. "Io sono venuta qua con dei dubbi e mi sono data delle risposte. Chiedo il falò per questo. La tua storia te la vai a fare fuori, non qua. Tu riguardi tutto e poi ti saluto. Io ti ho chiamato per tutto quello che ho visto. Non siamo fatti per stare insieme, io non sono giusta per te e tu per me" ha dichiarato la ragazza.

"Io qua dentro ho capito cosa provo per te" ha confessato Federico con la voce rotta dal pianto "L’ho fatto apposta per capire quello che provavo per te. Io la amo da morire. Non provo attrazione per lei e ho rifiutato il falò per farle capire che non faccio quello che dice lei". A nulla sono servite le parole di lui. Floriana ha infatti deciso di lasciare il programma da sola: "Mi ha fatto soffrire nuovamente tanto. Io sto ragionando con la testa". Stando alle anticipazioni, però, pare che il ragazzo non si sia arreso di fronte alla scelta della ragazza e abbia deciso di richiedere un falò riparatore. Floriana accetterà?

