Temptation Island, Filippo Bisciglia rivela: "Alcune volte ai falò non posso parlare perché..."

L'amato conduttore Filippo Bisciglia parla delle dinamiche di Temptation Island.

A pochi giorni dal debutto della decima edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi. L'amatissimo conduttore ha commentato il ritorno su Canale 5 del reality delle tentazioni e rivelato alcuni retroscena inediti sui falò.

La verità di Filippo Bisciglia

Lunedì 26 giugno 2023 su Canale 5 èandata in onda la prima e attesissima puntata della nuova stagione di Temptation Island. Intervistato dal settimanale Chi, il conduttore Filippo Bisciglia si è raccontato e confessato il reale motivo per cui, a volte, durante i falò non può parlare anche se vorrebbe:

Un paio di volte mi è capitato di ridere, ma perché erano molto simpatici i concorrenti, in altre situazioni empatizzo con chi partecipa al programma, anzi, alcune volte sono proprio dispiaciuto. Altre volte non posso proprio parlare. Ci sono volte in cui il lui di turno mi dice una cosa e la lei di turno, dopo un’ora, mi dice l’esatto contrario, siccome io sono il confidente devo stare zitto, poi ai falò di confronto si vedrà, ma non posso parlare e, soprattutto, non devo giudicare.

L'amatissimo conduttore di Temptation Island ha continuato spiegando quali sono i reali problemi alla base di tutte le coppie che decidono di mettersi in gioco:

Alla base c’è sempre la poca comunicazione e c’è al contempo la poca voglia di voler risolvere quel problema. Allora mi chiedo: quando una persona non prova nemmeno a risolvere il problema, è davvero innamorata? I problemi sono quasi sempre quelli, gli stessi, togliendo le estremizzazioni. Giuseppe si è iscritto al sito di incontri e ha messo il telefono della fidanzata Gabriela...quello è stato un grosso, grosso, grosso errore, che poi queste disattenzioni sono sempre maschili...

C’è anche quello che, scoperta la storia parallela della sua fidanzata con un uomo più grande, è stato zitto per un anno e mezzo, anche queste sì, sono estremizzazioni. Vittoria vuole invece un figlio a tutti i costi...ci sono passato pure io con Pami [...] Oggi dico che forse avremmo dovuto farlo prima. Io oggi mi sarei immaginato con un ragazzino di dieci anni con cui giocare. Però se ne è parlato tanto, anche troppo, forse, di questo tema.

