Temptation Island, Filippo Bisciglia e le parole per i protagonisti dell'edizione: "Vi porterò sempre nei miei ricordi "

Le toccanti parole di Filippo Bisciglia, conduttore dell'edizione dei record di Tempation Island.

Si è conclusa da qualche giorno l'edizione di Temptation Island più vista e probabilmente più amata di sempre e gli ascolti record delle serate sono state l'ennesima conferma per il palinsesto estivo di Mediaset che consacra il docu-reality prodotto dalla Fascino come il programma più seguito dell'estate del piccolo schermo italiano.

Temptation Island, parla Filippo Bisciglia: "Grazie di tutto ragazzi!"

Sono state sette coppie che hanno animato il viaggio dei sentimenti di Canale 5: Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti, Vittoria Bricarello e Alex Petri, Gaia Vimercati e Luca Bad, Alessia Pascarella e Lino Giuliano, Martina De Ioannon e Raul Dumitras. Per alcuni di loro, come è noto, non c'è stato un lieto fine tuttavia, Bisciglia ha dedicato ai protagonisti delle toccanti parole di ringraziamento in un post su Instagram di qualche minuto fa:

"Quest’anno non ho girato il cosiddetto “mese dopo” insieme a Voi, quindi non ho avuto la possibilità di ringraziarvi e di riabbracciarvi dopo la fine del programma … spero di poterlo fare al più presto !!! Grazie di tutto ragazzi !!! Vi porterò sempre nei miei ricordi "

"Grazie a te, per le belle parole, per l'empatia, per l'umanità Avevi sempre la parola o l'occhiata giusta, un piacere Filippo" ha replicato Raul al quale hanno fatto seguito tanti altri. "Un semplice GRAZIE A TE non sarà mai abbastanza . Saremo per sempre grati per l’immensa disponibilità e comprensione durante questo percorso super intenso . A presto" ha scritto Gaia. E ancora: "GRAZIE a te Filippo per questo pensiero speciale e per essere stato presente in questo percorso, a presto" ha dichiarato Jenny e poi il suo fidanzato Tony: "Grazie a te non sono tornato a casa con un occhio nero 🤣, ti voglio bene Filippo sei un amico!". "GRAZIE a te Filippo!Nel bene e nel male è stata un esperienza che mi ha insegnato davvero tanto.. dispiace anche a me non esserci potuti salutare ma ci sarà spero occasione in futuro.. ti mando un abbraccione virtuale" ha scritto Luca. "Grazie per averci sostenuto dal primo fino all’ultimo giorno!!! Non ti dimenticheremo mai ♥️ ti vogliamo bene" ha aggiunto ancora Siria. Un'ondata di affetto dei partecipanti ma anche da parte di tanti utenti che si sono appassionati alle vicende del reality.

L’edizione di Temptation Island appena conclusa è stata la più vista di sempre. L’ultimo appuntamento con il docu-reality dei sentimenti ha segnato un nuovo record: 31.82% di share pari a 3 milioni 722 mila spettatori confermandosi leader della serata.

"Numeri clamorosi, che suggellano una stagione di audience eccezionali, firmate Maria De Filippi e Fascino PGT. Temptation Island convince, piace e accende la stagione estiva di Canale 5 " , ha dichiarato il direttore di rete , Giancarlo Scheri.

