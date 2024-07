Temptation Island, ex amata protagonista dalla parte di Matteo Vitali: "Spero che lui e Siria..."

Gossip TV

Francesca Sorrentino, ex fidanzata di Manuel Maura, rompe il silenzio e rivela il suo pensiero su Matteo Vitali e Siria Pingo, la giovane coppia della nuova edizione di Temptation Island.

Tra le coppie protagoniste dell'attuale edizione di Temptation Island c'è anche quella formata da Siria Pingo e Matteo Vitali. A commentare il loro percorso sui social ci ha pensato l'ex protagonista del docu-reality di Canale 5, Francesca Sorrentino, che ha speso dolci parole nei confronti del ragazzo.

Francesca Sorrentina si sbottona su Matteo Vitali

Siria Pingo e Matteo Vitali sono stati tra i protagonisti della seconda puntata di Temptation Island, andata in onda lo scorso giovedì 4 luglio 2024 su Canale 5. Se lei ha ammesso di volere di più dalla sua relazione lamentando la mancanza di attenzioni da parte del suo fidanzato e confessato di non essere più sicura dei suoi sentimenti, il ragazzo ha fatto mea culpa lasciandosi andare a delle confessioni inedite. Matteo ha infatti confessato di essersi chiuso in sè stesso dopo aver subìto atti di bullismo a causa della sua “dolcezza”:

Il motivo per cui sono così, chiuso, ero dolce da piccolo, con mia mamma, poi ho subito bullismo, mi picchiavano, con la mia ex, che mi ha lasciato perché ero troppo dolce. Lei non ha mai detto niente [...] Mi sento davvero me stesso adesso, sono pronto a fare di tutto per riconquistarla.

Confessioni che hanno spiazzato ed emozionato Filippo Bisciglia, ma anche un'ex amata protagonista della passata edizione di Temptation Island. Stiamo parlando di Francesca Sorrentino, ex di Manuel Maura, che ha condiviso le parole di Matteo ("Mi picchiavano perché ero troppo dolce. Queste cose mi hanno fatto male, chi ha subito bullismo può capire" ndr) rivelando il suo pensiero sulla giovane coppia del docu-reality delle tentazioni di Canale 5:

Stavo rivedendo TI, si percepiva dalla sua chiusura interiore che avesse subito qualche trauma, veramente un cuore di persona. Ps: (per ora) spero che lui e Siria escano insieme.

Ludovica e Christian fuori da Temptation Island 2024

Ricordiamo che le coppie ancora in gioco sono: Lino Giuliano e Alessia Pascarella, Sira Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Vittoria Bricarello e Alex Petri, Gaia Vimercati e Luca Bad e Martina De Ioannon e Raul Dumitras. Ludovica e Christian sono stati i primi a lasciare il villaggio di Temptation Island dopo un duro confronto al falò anticipato. Sulla pagina Witty, infatti, è stato pubblicato in esclusiva il video dell'intervista a un mese dopo la loro decisione di lasciare separatamente il programma.

