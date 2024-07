Temptation Island, Filippo Bisciglia condurrà anche l’edizione di settembre? Cosa ha svelato

Gossip TV

Temptation Island raddoppia e torna a settembre con una nuova edizione. Sarà Filippo Bisciglia a condurre anche questa stagione del reality delle tentazioni di Canale 5?

La nuova edizione di Temptation Island sta regalando colpi di scena incredibili e uno share stellare a Canale 5. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia raddoppia e torna a settembre, ma sarà sempre lui al timone della conduzione? Ecco cosa ha svelato il presentatore.

Temptation Island, Filippo Bisciglia promosso

Occhi incollati al televisione per le puntate finali della nuova stagione di Temptation Island, che sta appassionando milioni di telespettatori in tutta Italia come dimostrano i risultati dello share di Canale 5. Le coppie di questa edizione regalano colpi di scena, momenti di dolcezza ma anche eclatanti colpi di testa e discussioni feroci come quella consumata tra Lino e Alessia al falò di confronto finale. I fan del reality delle tentazioni sono curiosi di scoprire come andrà a finire tra le coppie di questa edizione, traghettati nel viaggio delle emozioni dal presentatore Filippo Bisciglia.

Il successo del programma è senza dubbio merito anche dell’amore che il pubblico riserva al conduttore, sempre molto professionale anche nelle situazioni più intricate. Bisciglia ha svelato la verità sulla squalifica di una delle coppie, negando assolutamente il gossip e ha poi parlato della nuova edizione di settembre. Temptation Island, infatti, raddoppia ma sarà sempre Filippo a condurre?

Temptation Island, Filippo Bisciglia torna a settembre

La conduzione di Filippo Bisciglia al timone di Temptation Island è assolutamente approvata. Il presentatore, infatti, è capace di rispettare le posizioni, intervenendo solo dove necessario e mostrandosi molto disponibile con i partecipanti. Non è un compito facile quello di Filippo, ma lui riesce alla perfezione e il pubblico di Canale 5 lo adora per questo. Temptation Island torna con una nuova edizione a settembre, raddoppiando in via straordinaria l’appuntamento annuale con il format, ma sarà sempre Bisciglia a condurre?

“Se si presentasse l’occasione sarei sicuramente pronto a condurla. Lo scorso anno avrei dovuto fare la versione invernale ma poi il progetto è slittato”. Queste le parole che Filippo ha recentemente rilasciato durante un’intervista con il settimanale Mio. Il conduttore, insomma, si ritiene pronto per un secondo round e sembra che, almeno stando alle voci di corridoio, la scelta ricadrà proprio su di lui.

