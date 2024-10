Amici 24, Francesca Tocca fuori dal corpo di ballo della nuova edizione: ecco chi prenderà il suo posto

Gossip TV

Dopo Raimondo Todaro, anche Francesca Tocca ha detto addio alla scuola di Amici. Stando alle anticipazioni, la ballerina professionista di latino avrebbe lasciato il suo posto a Eleonora Riccardi.

La 24esima edizione di Amici è inziata da poche settimane, ma i fan non hanno potuto fare a meno di notare l'assenza di Francesca Tocca. Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che, dopo Raimondo Todaro, anche la ballerina professionista di latino abbia deciso di lasciare il talent show di Maria Fe Filippi.

Francesca Tocca fuori da Amici 24: al suo posto Eleonora Riccardi

Dopo l'addio di Raimondo Todaro, che è stato sostituito da Deborah Lettieri, in molti si sono interrogati sulla mancata partecipazione della latinista Francesca Tocca in entrambe le prime due puntate della 24esima edizione di Amici. La sensuale ballerina professionista, che per diversi anni ha fatto parte del corpo di ballo del talent show di Maria De Filippi, potrebbe aver deciso di seguire il marito?

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Superguidatv, la ballerina Eleonora Riccardi prenderà il posto della sensuale latinista nel cast dei professionisti di Amici 24: "Vive a Roma, ha 31 anni, e ha dedicato gran parte della sua vita alla danza. Oltre a ballare ha già esperienze come insegnante di danze latino-americane presso la scuola Tempio Danza di Silvio Antonio Anselmi a Ruvo di Puglia".

Ma non è finita qua perché pare che anche l'amatissima Giulia Pauselli potrebbe aver lasciato la scuola di Amici per dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Presente, ma solo a distanza in qualità di presentatrice Oreo, anche la ballerina Giulia Stabile, che al momento si trova a Londra per studiare. Un segnale che lascia ben sperare! Confermati invecenel cast Elena D’Amario, Sebastian Melo Taveira, Georgie, Umberto Gaudino e Isobel Kinnear.

I ragazzi di Amici 24

La nuova edizione di Amici è entrata nel vivo del programma. 15 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali. Ilan, Alena, Diego Lazzari e Vybes fanno parte del team di Rudy Zerbi; TrigNo e Niccolò team Anna Pettinelli; Senza Cri e Luk3 fanno parte del team di Lorella Cuccarini. Per quanto riguarda il ballo: la maestra Alessandra Celentano ha scelto Alessia, Daniele e Chiara; Deborah Lettieri ha scelto Rebecca e Teodora; Emanuel Lo invece Alessio e Sienna. L'appuntamento è per domenica 13 ottobre alle 14 su Canale 5.

