Temptation Island, Filippo Bisciglia al mare in Sardegna con Pamela Canessa e Maria De Filippi

Mentre è in corso la nuova edizione di Temptation Island, il suo conduttore Filippo Bisciglia si rilassa al mare in compagnia di Pamela Canessa e Maria De Filippi!

In attesa di scoprire cosa succederà nella seconda puntata di Temptation Island, il conduttore del docu-reality di Canale5, Filippo Bisciglia, si sta godendo alcuni momenti di relax in Sardegna, al mare, insieme alla compagna Pamela Canessa e alla conduttrice Maria De Filippi.

Temptation Island, Filippo Bisciglia al mare con Pamela Canessa e Maria De Filippi

Il conduttore del docu-reality dei sentimenti è tra i personaggi del mondo dello spettacolo più amati dai fan del programma: sui social è molto seguito e il pubblico ne apprezza la gentilezza e professionalità, soprattutto, verso i partecipanti al reality. In diverse occasioni, infatti, Filippo si è dimostrato una guida preziosa per le coppie che scelgono di mettersi alla prova nel docu-reality e non ha mai mancato di rivolgere loro parole di conforto di fronte a tradimenti e rotture inevitabili.

Filippo Bisciglia conduce il reality dal 2014, a eccezione dell'edizione del 2020 condotta da Alessia Marcuzzi, ma il suo ritorno è stato chiesto a gran voce dal pubblico fan del programma, che ormai lo considera una garanzia e uno dei marchi di Temptation Island. E, infatti, anche questa edizione con la sua prima puntata, andata in onda giovedì 27 giugno, ha registrato uno share altissimo, con oltre 3 milioni di spettatori incollati alla tv.

Intanto, mentre sono state ultimate le riprese di questa edizione, Filippo Bisciglia è stato paparazzato al mare con la sua compagna Pamela Canessa e con la conduttrice Maria De Filippi. Tutti e tre si stanno godendo alcuni momenti di relax e riposo in Sardegna, prima di riprendere il loro lavoro già a partire da agosto, almeno nel caso della regina di Canale5, che sarà impegnata nei preparativi della nuova edizione di Uomini e Donne. Non è insolito che Pamela Canessa raggiunga il compagno durante le registrazioni di Temptation Island: il 25 giugno ricorre il compleanno del conduttore ed è capitato che la compagna di Bisciglia lo raggiunga per festeggiare insieme. Anche lo scorso anno, Filippo Bisciglia ha celebrato la fine dell'edizione del programma insieme a lei, pubblicando dei teneri scatti sui social.

Con Maria De Filippi, inoltre, c'è un sincero rapporto di stima e amicizia: "Maria è una delle donne che stimo di più nella mia vita" ha rivelato il conduttore in diverse occasioni. I due si sono conosciuti durante l'edizione di Amici Celebrities, condotta sempre da De Filippi e da allora la conduttrice e Filippo sono stati in ottimi rapporti. Durante le prime puntate di Uomini e Donne dell'edizione 2023/2024, Filippo è stato anche ospite insieme ai protagonisti di Temptation negli studi Elios, per raccontare le loro vicende.

Temptation Island, pronta a partire anche la seconda edizione del programma!

La permanenza di Filippo Bisciglia in Sardegna potrebbe prolungarsi per quest'anno: il conduttore, infatti, dovrebbe tornare anche per una doppia edizione che oramai sembra confermata e le cui riprese partiranno a fine agosto.

Oltre ai rumors sull'edizione autunnale di Temptation Island, che si sono diffusi a macchia d'olio, i fan hanno notato anche che la pubblicità dei casting del programma va ancora in onda su Canale5, confermando che gli autori del programma stanno cercando altri protagonisti.

A condurre il reality dovrebbe tornare sempre Bisciglia, visto il grande amore del pubblico per lui, ma al momento si aspetta ancora l'ufficialità della nomina a conduttore. Già in passato ci sono state doppie edizioni, due delle quali hanno visto la partecipazione di coppie vip al docu-reality: visto che si cercando i protagonisti tra le persone non vip, è probabile che anche questa nuova doppia edizione non vedrà nessuna coppia già nota prendervi parte.

