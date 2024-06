Temptation Island: esordio vincente per la nuova edizione

Gossip TV

Ieri, giovedì 27 giugno 2024, in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, il docu-reality di Filippo Bisciglia è stato il leader assoluto della serata.

Temptation Island: leader assoluto della prima serata

Il primo appuntamento con il docu-reality guidato da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 3.804.000 di spettatori e del 36.5% di share. Numeri record anche tra i giovanissimi: media del 48.25% di share sul target 15-19 anni e il 47.1% di share sui 15-24enni Boom sui social: #TemptationIsland è l’argomento più discusso in Italia e nel mondo.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 ha dichiarato:

"C'era davvero grande attesa per il ritorno di Temptation Island, programma cult dell'estate di Canale 5. E l'ottimo riscontro della puntata d'esordio della nuova edizione lo dimostra: ancora una volta, grandi ascolti in tv e migliaia di commenti sui social, dove si conferma l’argomento più discusso della serata. Temptation Island diverte, commuove, fa riflettere sull'amore, sui sentimenti, sulle relazioni. Grazie a Maria De Filippi e al suo team di Fascino PGT che realizzano un prodotto dallo stile e dal linguaggio unici e contemporanei. E grazie a Filippo Bisciglia che guida con maestria il viaggio tra i sentimenti. L'appuntamento è per giovedì prossimo per una nuova, emozionante, puntata di Temptation Island"

Il viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia si conferma una granitica certezza per la rete ammiraglia Mediaset. In questa nuova edizione del docu-reality di Canale 5, sono sette coppie metteranno alla prova la solidità delle loro relazioni. Il programma, adattato dal format statunitense Temptation Island, è concepito per testare la forza dell'amore e la fiducia tra i partner. C

Ecco chi sono le sette coppie della nuova edizione: Alessia, 30 anni e Lino, 29 anni, fidanzati da quattro anni; Jenny, 26 anni e Tony, 41 anni, fidanzati da cinque anni; Christian, 34 anni e Ludovica, 29 anni, fidanzati da quasi 2 anni; Siria, 22 anni e Matteo, 33 anni, fidanzati oltre sei anni; Gaia, 24 anni e Luca, 32 anni, fidanzati da quasi 2 anni; Martina 26 anni e Raul, 23 anni, fidanzati da circa 1 anno e Vittoria, 34 anni e Alex, 36 anni, fidanzati da circa 2 anni.

