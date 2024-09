Temptation Island, ex volto del programma confessa: "Con la consapevolezza di oggi, con lei non sarebbe nemmeno iniziata"

Gossip TV

L'ex volto di Temptation Island, Daniele De Bosis, si è lasciato andare a una confessione riguardante la sua ex relazione con Vittoria Egidi.

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la nuova stagione di Temptation Island, che partirà martedì 10 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Daniele De Bosis si è lasciato andare a una confessione sulla sua ex fidanzata Vittoria Egidi.

La confessione di Daniele De Bosis su Vittoria Egidi

Cresce l'attesa per la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island andrà in onda martedì 10 settembre 2024 su Canale 5 e che vedrà al timone il veterano Filippo Bisciglia. Nell'attesa, l'ex volto Daniele De Bosis è tornato a parlare della storia d'amore finita con la sua ex fidanzata Vittoria Egidi.

Il motivo? L'ex protagonista dell'edizione 2023 di Temptation Island ha deciso di intervenire sui social e commentare alcuni messaggi ricevuti da un utente nei quali la sua ex fidanzata Vittoria veniva definita “narcisista”. "Capitolo strachiuso finalmente! Davvero felice così. Ad avere la consapevolezza di oggi non sarebbe nemmeno iniziata" ha dichiarato Daniele.

Per chi non lo sapesse, Daniele e Vittoria avevano deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore. A contattare il docu-reality delle tentazioni di Canale 5 era stato lui, spinto dalla richiesta insistente di lei di avere un figlio. Una volta terminato il programma, data anche la vicinanza tra la ragazza ed il tentatore Edoardo, i due hanno deciso di dirsi addio.

Temptation Island sta per tornare su Canale 5

La nuova e attesissima stagione di Temptation Island partirà il prossimo 10 settembre 2024. Il fortunato docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia è sempre andato in onda il giovedì sera, ma a settembre cambia tutto ovvero lasciando il giovedì sera al Grande Fratello e andando in onda il martedì. Ad ufficializzare la data di partenza, un post pubblicato dalla pagina della trasmissione di Canale 5: "Save the date: Martedì 10 settembre, in prima serata su Canale 5, non perdete l'appuntamento con un nuovo viaggio nei sentimenti…". Ma chi saranno i protagonisti? Al momento sono state presentate le prime quattro coppie: Anna e Alfred, Mirco e Giulia, Titty e Antonio e Diandra e Valerio.

