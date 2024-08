Temptation Island, svelata la data ufficiale della prima puntata della nuova edizione (VIDEO)

Gossip TV

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione di Temptation Island: la prima puntata del docu-reality delle tentazioni andrà in onda il 10 settembre 2024 in prima serata su Canale 5.

L’attesa sta per terminare! Manca pochissimo alla prima puntata della nuova stagione di Temptation Island che andrà in onda il prossimo martedì 10 settembre 2024 in prima serata su Canale 5 e sarà condotto, come sempre, da Filippo Bisciglia.

La data della prima puntata di Temptation Island

È ufficiale! La nuova e attesissima stagione di Temptation Island partirà il prossimo 10 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia è sempre andato in onda il giovedì sera, ma a settembre cambia tutto ovvero lasciando il giovedì sera al Grande Fratello e andando in onda il martedì.

A distanza di alcune settimane dalla fine dell’edizione estiva, Mediaset è pronta a lanciare la nuova edizione di Temptation Island. Ad ufficializzare la data di partenza ,un post pubblicato dalla pagina ufficiale della trasmissione di Canale 5: "Save the date: Martedì 10 settembre, in prima serata su Canale 5, non perdete l'appuntamento con un nuovo viaggio nei sentimenti…".

Filippo Bisciglia è pronto ad accogliere le nuove coppie intente a mettere a dura prova la loro storia d'amore. Finora sono stati presentati alcuni dei protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, ovvero Anna e Alfred, insieme da un anno e 9 mesi, Mirco e Giulia, insieme da 9 anni, Titty e Antonio, fidanzati da tre anni, e Diandra e Valerio, insieme da 7 anni e mezzo. Nessuna lista, per ora, di tentatori e tentatrici chiamati a corteggiare i fidanzati.

