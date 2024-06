Temptation Island, ex protagonista del Gf Vip smaschera una coppia della nuova edizione: "Ho uno scoop"

Gossip TV

L'ex volto del Grande Fratello Vip, Matteo Diamante, sgancia la bomba su una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island, che partirà giovedì 27 giugno 2024 su Canale 5.

Manca davvero poco alla prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda il prossimo giovedì 27 giugno 2024 su Canale 5. Nell'attesa, un ex protagonista del Grande Fratello Vip ha sganciato una vera e propria bomba sulla coppia formata da Alex Petri e Vittoria Bricarello.

La rivelazione di Matteo Diamante su Alex Petri e Vittoria Bricarello

Temptation Island sta per tornare sul piccolo schermo con una nuova e scoppiettante edizione. Giovedì 27 giugno 2024 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del docu reality dei sentimenti condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia. Nell'attesa, però, la coppia formata da Alex Petri e Vittoria Bricarello è finita nel mirino di un ex volto del Grande Fratello Vip.

Stiamo parlando di Matteo Diamante, ex concorrente del Gf Vip ed ex naufrago de L'Isola dei Famosi, che ha sganciato una vera e propria bomba sulla coppia della nuova edizione di Temptation Island. Senza mezzi termini, Matteo ha iniziato commentando il video di presentazione di Vittoria e Alex:

Ho uno scoop di tradimento, ebbene sì signore e signori. Come di consueto oggi torno con una nuova reaction ad una delle coppie di Temptation Island e dovrò anche confermarvi uno scoop, ma andiamo a vedere la coppia. Si tratta di Vittoria e Alex, fidanzati da un anno e nove mesi. Se vuoi una risposta te la diamo noi: guardate lui come ha abbassato lo sguardo, per me già nasconde qualcosa. Questa è follia, lui festeggia il compleanno e lei non viene invitata? Trovatemi qualsiasi coppia nel mondo in cui per esempio lui fa il compleanno e non invita la sua dolce metà, per me è follia, ma vi sto per svelare uno scoop. Il re della coppia, si fa per dire sei tu Alex, ti è caduta la corona. Questa è la prima coppia che ha stabilito il record mondiale di aver litigato ancora prima di entrare, senza neanche un falò di confronto.

Dopo aver commentato il video di presentazione della coppia di Temptation Island 2024, Diamante ha smascherato Alex rivelando che in realtà avrebbe una storia parallela con una sua amica già da diverso tempo:

Tra l’altro era uscito un discorso con una mia carissima amica, la quale in teoria sono tre anni che si vedeva con questo Alex e andavano a letto fino a poco fa e lei stessa era stata invitata da Alex a questa festa di compleanno e non c’era andata. Io dico queste cose perché ho le prove, non sto insultando nessuno, ma sto solo elencando dei dati di fatto. Questa è follia, innanzitutto non c’è rispetto per la redazione, vanno lì come coppia fidanzata da due anni, loro sono di Torino e mi è stato detto che lui non si è mai fatto vedere in giro con lei, allora qui si spiega tutto del perché lei non è stata invitata al compleanno.

Le coppie della nuova edizione di Temptation Island

Oltre a Alex Petri e Vittoria Bricarello, che nelle ultime ore sono finiti al centro delle polemiche a causa della segnalazione di Matteo Diamante, le coppie della nuova edizione di Temptation Island che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel docu-reality delle tentazioni sono: Siria Pingo e Matteo Vitali, Raul Dumitras e Martina De Iannon, Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti e Jenny Guardiano e Tony Renda, Gaia Vimercati e Luca Bad e infine Alessia e Lino. Stando alle ultime indiscrezioni, però, ci sarebbe già una coppia squalificata dopo neanche 5 giorni di permanenza nel villaggio in Sardegna. A riportare tutto Novella 2000 che, senza menzionare i protagonisti in questione, ha parlato di una violazione del regolamento con tanto di falò di confronto rifiutato e corsa folle per incontrare il partner. Per saperne di più non ci resta che attendere la prima puntata che andrà in onda giovedì 27 giugno in prima serata su Canale 5.

